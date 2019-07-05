Власти Иркутской области компенсируют пострадавшим от паводка утрату посевов и домашнего скота

Губернатор Иркутской области Сергей Левченко подписал указ, по которому отдельные категории граждан, пострадавшие в результате дождевого паводка, получат дополнительные денежные выплаты.

Как пояснил губернатор Иркутской области Сергей Левченко, в связи с тяжелыми последствиями паводка в регионе было принято решение о предоставлении отдельных мер социальной поддержки пострадавшим гражданам. Это касается людей, которые занимались ведением садоводства, огородничества и личного подсобного хозяйства, а также выращивали сельскохозяйственные культуры и содержали домашних животных и птицы на земельных участках, предоставленных для индивидуального жилищного строительства на территориях, попавших в зону бедствия.

Как сообщает пресс-служба правительства Иркутской области, подписанный губернатором региона указ определяет размеры компенсаций вследствие гибели посевов (посадок) сельскохозяйственных культур, многолетних насаждений, а также сельскохозяйственных животных и птицы из расчета 4500 рублей на 1 сотку, но не более 45 тыс рублей. Кроме того, 50 тыс рублей будет выделяться за 1 корову, 25 тыс — за утрату молодняка крупного рогатого скота, но не более 50 тыс рублей. За потерю свиней, овец и коз будет предоставляться 5 тыс рублей, но не более 25 тыс, и по 200 рублей — за кроликов и птиц, но не более 2000 рублей.

Как подчеркнул Сергей Левченко, эти средства позволят людям приобрести овощи и картофель, восстановить домашнее поголовье. Также глава региона поручил правительству до 1 августа разработать порядок предоставления выплат. Деньги на новый вид компенсаций будут выделены из областного бюджета.

Напомним, на чрезвычайную ситуацию в Иркутской области установлен особый режим реагирования. Об этом говорится в указе «О мерах по ликвидации последствий наводнения на территории региона», который подписал президент РФ Владимир Путин.

Ранее «Континент Сибирь» сообщал, что в пострадавших от дождевого паводка районах Иркутской области продолжаются аварийно-восстановительные работы. Жителям региона выдано 60 тонн продуктов питания, 53 тыс литров питьевой воды, адресную помощь получили 1927 граждан.

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