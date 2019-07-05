Ученые из Сибирского федерального университета (СФУ) презентовали результаты проекта по разработке интеллектуальной системы безопасности для предприятий горнодобывающей отрасли на расширенном совещании корпорации развития проекта «Енисейская Сибирь». Проект поддержан краевым фондом науки, Российским фондом фундаментальных исследований. Об этом 5 июля сообщили в пресс-службе правительства Красноярского края.

Интеллектуальная система безопасности – это программно-аппаратный комплекс, позволяющий в реальном времени определять координаты местоположения рабочего персонала и тяжелой техники с точностью до 10 см в подземных горных выработках. Разработанный комплекс способен своевременно предотвращать проникновение сотрудников в опасные зоны, столкновение транспорта и наезды на людей, а также повысит эффективность поисковых работ при чрезвычайных ситуациях и мониторинга состояния технологического оборудования.

«Достичь точного определения координат подвижных объектов в закрытых пространствах с помощью нашей системы удалось благодаря использованию сверхширокополосных сигналов, обладающих высокой помехоустойчивостью. Как это работает: в шахте или помещении устанавливаются базовые станции размером с сотовый телефон, а на работников и движущуюся технику крепятся специальные маячки. Базовые станции ведут постоянный радиообмен с маячками, фиксируя их местоположение», – процитировали в пресс-службе правительства края руководителя проекта, сотрудника кафедры «Радиоэлектронные системы» СФУ Тимура Краснова.

Заказчик проекта, принявший участие в софинансировании проекта, директор НПФ «Иридий» Данил Кудинов отметил, что программно-аппаратный комплекс особенно актуален для предприятий горнодобывающей отрасли, а также может быть использован на крупных складах, в торговых центрах и производственных предприятиях. «Несмотря на то, что это только первый год реализации проекта, разработка уже успешно прошла первые испытания на производственной площадке Русала. В 2020 году пройдет контрольная апробация, по результатам которой руководство предприятия будет принимать решение о внедрении системы точного позиционирования в деятельность предприятия», – цитирует пресс-служба правительства региона Данила Кудинова.

Участники совещания выразили интерес к разработке и рекомендовали проект в качестве перспективной технологии, направленной на повышение экономической эффективности и безопасности на производстве, к рассмотрению предприятиям, входящим в комплексный инвестиционный проект «Енисейская Сибирь».

Ранее «Континент Сибирь» сообщил, что сибирские ученые подтвердили правомерность лишения ученой степени московского историка.

Комплексный инвестиционный проект «Енисейской Сибирь» был одобрен правительством РФ 29 марта 2019 года. Проект направлен на создание условий для раскрытия социально-экономического потенциала Красноярского края, Республики Хакасия и Республики Тыва. В проект «Енисейская Сибирь» входит 32 проекта, представленных частными инвесторами. В частности, это строительство новых добывающих мощностей и модернизация шахты «Заполярная» («Южный кластер»), создание международного транспортно-логистического и производственного хаба на базе аэропортов Красноярск и Черемшанка, развитие Ангаро-Енисейского экономического района, строительство автомобильной дороги (транспортного коридора) Абакан – Бийск, строительство железнодорожной линии Элегест – Кызыл – Курагино и освоение минерально-сырьевой базы Республики Тыва.

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