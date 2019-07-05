После отравления посетителя судебные приставы закрыли цех по приготовлению суши в Новосибирске

В Дзержинском районе Новосибирска из-за нарушений санитарно-эпидемиологических требований судебные приставы на три месяца приостановили деятельность цеха по приготовлению блюд японской кухни.

По информации пресс-службы УФССП по Новосибирской области, по обращению гражданина с жалобой на признаки пищевого отравления после употребления роллов компании «Сушино», специалистами Роспотребнадзора в отношении индивидуального предпринимателя была проведена внеплановая выездная проверка.

Установлено, что индивидуальный предприниматель допустил нарушения санитарно-эпидемиологических требований к организации питания населения в специально оборудованных местах, в том числе при приготовлении пищи. Так, в одном помещении осуществляется разделка рыбы и нарезка овощей, а разделочные доски изношены и имеют дефекты в виде сколов и трещин.

В связи с тем, что выявленные нарушения могут угрожать жизни или здоровью покупателей продукции, суд постановил приостановить деятельность кулинарного цеха по приготовлению блюд японской кухни на 90 суток.

Судебные приставы вручили все необходимые документы владельцу предприятия, после чего двери объекта были опечатаны. Отметим, что бизнесмен может восстановить работу цеха раньше указанного срока, но только в случае если выявленные недостатки будут устранены и судья примет соответствующее решение.

Напомним, ранее «Континент Сибирь» рассказывал, что под контролем новосибирских судебных приставов на полтора месяца приостановлена деятельность кондитерского цеха и цеха восточных сладостей АО «Бердский хлебокомбинат». В ходе плановой проверки на предприятии специалистами Роспотребнадзора выявлены нарушения санитарных правил и гигиенических нормативов.

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