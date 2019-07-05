Конкурсный управляющий одного из крупнейших геологоразведочных предприятий Сибири, ПАО «Сибнефтегеофизика», сегодня являющегося банкротом, взыскал с владельцев компании 301, 6 млн рублей в рамках. Привлечь к субсидиарной ответственности экс-гендиректора «Сибнефтегеофизики» Станислава Лосева управляющему не удалось.

Сообщение о том, что Арбитражный суд частично удовлетворил заявление конкурсного управляющего «Сибнефтегеофизики» Олега Щукина, опубликовано в Едином федеральном реестре сведений о банкротстве. Управляющий требовал привлечь к субсидиарной ответственности акционеров новосибирской компании, АО «Росгеология» и АО «Геотек Холдинг», а также бывшего генерального директора «Сибнефтегеофизики» Станислава Лосева. Сумма взыскания составила 301 млн 617 тыс. рублей. Суд удовлетворил требования, касающиеся акционеров, при этом отказал в привлечении к ответственности бывшего топ-менеджера предприятия-банкрота.

ПАО «Сибнефтегеофизика» входило в пятерку крупнейших геофизических предприятий России. Банкротства компании в июле 2016 года потребовало ООО «Севертранссервис», сумма иска составила чуть более миллиона рублей. Суд ввел на предприятии процедуру наблюдения. В компании начались проблемы с выплатой зарплаты, сотрудники «Сибнефтегеофизики» винили в происходящем корпоративный конфликт между ее владельцами – представляющей государство «Росгеологией» и коммерческим «Геотек Холдингом».

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