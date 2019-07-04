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Индустриальный парк «Кировский» рассчитается с кредиторами «Сибэлектротерма»
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Кандидаты на пост главы республики Алтай начали собирать подписи депутатов и глав в свою поддержку
16:40
«Россети Сибирь»: Коммунальные службы Хакасии крайне медленно реализуют мероприятия, направленные на снижение задолженности
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Следствие предъявило обвинение главе Ширинского района Хакасии, который напал на журналиста
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«Терминал 1» начал строить под Новосибирском логистический комплекс
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Андрей Травников: «Новосибирская область готова в два раза увеличить ресурсы территории под синхротрон»
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Основатель красноярской ГК «Крепость» Александр Кангун вступился за главу «Рольфа» Сергея Петрова
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Депутат Рубцовска подозревается в мошенничестве и изготовлении фиктивных документов
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Новосибирское правительство и регоператор урегулируют концессию через ФАС
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Владимир Путин присвоил наводнению в Иркутской области статус ЧС федерального характера
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В Биотехнопарке Кольцово избран новый состав совета директоров
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Мэрия Новосибирска взыскала с застройщика аквапарка более 4 млн рублей
Основатель ГК «Крепость»
Внештатный корреспондент «Континента Сибирь»
Управляющий партнер консалтинговой группы «Управленческая практика»
Политолог
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