«Гражданская Платформа» поведет на выборы главы Новосибирска телеведущую Юлию Сапину. Главным её оппонентом партийное руководство считает действующую власть и не исключает возможности адекватной коалиции в противостоянии мэру-коммунисту.

В четверг, 4 июля конференция регионального отделения «Гражданской Платформы» утвердила кандидатом на выборы мэра Новосибирска Юлию Сапину — известную телеведущую, генерального продюсера телекомпании «РБК ТВ-Новосибирск».

Юлия Сапина — телеведущая, генеральный продюсер РБК-ТВ Новосибирск. Родилась в 1985 году. Окончила факультет журналистики Нового Сибирского Института. 2015 год — пресс-секретарь сибирского отделения «Гражданской Платформы», пресс-секретарь предвыборной кампании партии в Новосибирской области. 2016 год — медиа-менеджер предвыборной кампании кандидата в депутаты Государственной думы Рифата Шайхутдинова. 2012-2014 — заместитель шеф-редактора телеканала СТС-МИР Новосибирск, ведущая утренней программы «Вместе», 2008-2012 — редактор прямого эфира, телеведущая СТС-Новосибирск.

Накануне конференции руководитель регионального отделения «Гражданской Платформы», депутат Законодательного собрания Новосибирской области Александр Манцуров побывал в Москве, где поговорил с федеральным партийным лидером, депутатом Госдумы Рифатом Шайхутдиновым о предстоящем участии политической организации в избирательной кампании в Новосибирске.

По словам Александра Манцурова, обсуждение наиболее приемлемой кандидатуры для участия в выборах мэра Новосибирска внутри регионального отделения заняло продолжительный период. «Мы рассматривали на эту роль несколько людей, с которыми постоянно взаимодействуем, которым близки идеи нашей политической структуры. С нашей точки зрения, Юлия готова принять участие в кампании. Лидер «Гражданской Платформы» Рифат Шайхутдинов разделяет это мнение и одобрил наш выбор».

В разговоре с корреспондентом «Континента Сибирь» Рифат Шайхутдинов подчеркнул, что областная структура ГП вполне самостоятельна в том, на кого делать ставку в избирательной гонке. Критерием обоснованности выбора для федерального центра являются реальная избираемость кандидата и история взаимоотношений с региональным отделением партии. «Конечно, мы выдвигаем тех, кто с нами работал, кого мы знаем, у кого есть шансы занять ту или иную позицию во власти», — объясняет Рифат Шайхутдинов.

По его словам, партийное отделение в Новосибирской области успешно справлялось с этой задачей. Напомним, Александр Манцуров возглавил местную «Гражданскую Платформу» в начале 2015-го, а в сентябре того же года ГП провела своих депутатов в региональное Законодательное собрание и городской Совет депутатов.

Четыре года назад «Гражданская Платформа» фактически была второй, после «Единой России», политической партией в регионе, обладающей внушительным предвыборным списком представителей крупного и среднего бизнеса в своих рядах. Для многих политических наблюдателей «Гражданская Платформа» — организация, представляющая интересы именно предпринимательского сообщества. С одной стороны, ожидания оправданы. Глава регионального отделения ГП Александр Манцуров — сам опытный и успешный бизнесмен, ряд соратников при его поддержке смогли занять места во властных структурах Новосибирской области. И вероятно, еще займут — партия готовится к масштабным региональным выборам 2020 года и к выборам в Государственную Думу в 2021-м.

«В Сибири у нас достаточно сильные позиции. Нашу фракцию в Законодательном собрании Иркутской области возглавляет бывший председатель правительства региона Александр Битаров. Неплохие позиции в Омской области, в Бурятии. Новосибирская область для нас — это, в первую очередь, умные, интеллигентные, свободные, предприимчивые люди», — продолжает Рифат Шайхутдинов.

Юлия Сапина сотрудничает с «Гражданской Платформой» с 2015 года, хорошо знакома со всеми ключевыми партийными деятелями на местном и федеральном уровнях. У претендента на кресло мэра есть и явные минусы: Юлия Сапина не имеет реального опыта политической борьбы в качестве кандидата и даже не является членом партии. «Хотя я и не член партии (это не обязательно), но разделяю ее взгляды и идеи. Считаюсь «своей», — рассказала корреспонденту телеведущая.

Предвыборная программа пока дорабатывается. Ее окончательной верстке будет предшествовать социологическое исследование, позволяющее диагностировать запросы избирателей. Но акцентом кампании, по словам Юлии Сапиной безусловно станут направления, которые находятся в сфере внимания предпринимательского сообщества. «На мой взгляд и на взгляд нашей партийной организации, одной из основных угроз развития предпринимательства в нашем городе является повсеместное распространение нестационарных торговых объектов. Ларьков, лотков и «ящиков с черешней». Подобные «торговые точки» создают много проблем муниципальной власти. Это не только несертифицированные, некачественные продукты питания и товары народного потребления. Город недополучает налоги, что напрямую бьет по и без того дефицитному бюджету. Управление потребительского рынка, с моей точки зрения, в этом вопросе недорабатывает. Мы понимаем, что добросовестные бизнесмены из-за подобных проявлений предпринимательства теряют выручку. А это зарплаты, рабочие места, налогооблагаемая база», — делится с корреспондентом «Континента Сибирь» нюансами будущей предвыборной программы Юлия Сапина.

Руководство партии старается не лимитировать электоральный потенциал строгими бизнес-рамками. Рифат Шайхутдинов обращает внимание, что современные предприниматели предпочитают придерживаться позиции «вне политики». «Мы адресуем свою основную повестку тем, кто может сам зарабатывать и кормить свои семьи. Кто ждет от государства не больших подачек, а гарантии правовой поддержки, исполнения законодательства и установления единых для всех правил игры», — говорит политик.

Юлия Сапина полагает, что предвыборная программа «Гражданской Платформы» может привлечь молодежь 18-24 года и людей среднего возраста 35-44 года. «Моя личная задача — показать пример социально-политической активности аморфной части электората, которая мало интересуется жизнью города, считая, что ни на что не влияет», — говорит кандидат.

Телеведущая рассуждает о реформе системы муниципального управления, сокращении в мэрии числа департаментов и управлений с дублирующими функциями. «Есть идеи и наработки в области внедрения систем электронной демократии. Но поговорим об этом позже, когда избирательная комиссия официально зарегистрирует меня кандидатом в мэры Новосибирска», — замечает Юлия Сапина.

Действующего главу города партийное руководство называет главным конкурентом на выборах в Новосибирске. Впрочем, такая позиция логична для настроенных на серьезную кампанию участников избирательной гонки. «Все кандидаты находятся в равных условиях на старте. Тот из нас, кто сможет вырваться вперёд, станет главным оппонентом кандидата от КПРФ», — говорит Юлия Сапина.

Рассуждая о возможном взаимодействии с остальными кандидатами, Рифат Шайхутдинов подчеркивает, что является противником тайных коалиций. «Мы открыты для конструктивных переговоров и адекватных публичных союзов. Безусловно, не будем объединяться с экстремистами, с теми, кто призывает к революционным действиям», — отмечает лидер «Гражданской Платформы».

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