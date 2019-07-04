Арбитражный суд Новосибирской области признал недействительной сделку по аренде имущества между банкротящимся «Сибирским заводом электротермического оборудования» (Сибэлектротерм) и индустриальным парком (ИП) «Кировский». По требованию конкурсного управляющего и кредиторов, парк вернет в конкурсную массу «Сибэлектротерма» почти 42,5 млн рублей.

Решение арбитражный суд вынес в среду, 3 июля. Как говорится в определении суда, с иском выступили конкурсный управляющий «Сибэлектротерма» Сергей Лебедев и конкурсный кредитор, компания «Астер Электро». По версии истцов, «Сибэлектротерм» передал ИП «Кировскому» имущество в аренду «взаимозависимыми лицами на невыгодных для должника условиях, что привело к причинению вреда имущественным правам кредиторов должника». Доказательства родственных связей руководителя «Сибэлектротерма» Олега Утиралова в тот период, когда был заключен договор аренды, и руководства ИП «Кировский» на процессе представил залоговый кредитор завода, банк «Левобережный».

Ранее о родственных связях руководства завода и ИП «Континенту Сибирь» заявлял теперь уже бывший конкурсный управляющий «Сибэлектротерма» Артур Смирнов. «Олег Утиралов является акционером «Сибэлектротерма», он также является фактическим владельцем индустриального парка «Кировский». Утиралов, в первую очередь, заинтересован в текущем использовании всего имущества ОАО «Сибэлектротерм», а в последующем – в продаже имущества», — заявлял в феврале прошлого года Артур Смирнов. По его информации, арендный договор с парком «Кировский» был расторгнут, но парк оставался на занимаемых площадях, принадлежащих заводу. Компании, арендующие площади у ИП, занимают помещения, потребляют электроэнергию, используют оборудование, но «Сибэлектротерм» положенного вознаграждения не получает.

Суд посчитал взаимозависимость между должником и контрагентом доказанной, а арендный договор – недействительным. По решению арбитража, индустриальный парк должен будет вернуть предприятию банкроту 42 млн 480 тыс. рублей. Напомним, «Сибирский завод электротермического оборудования» признали банкротом в феврале 2017 года. В 2016 году руководство завода объявило о планах по созданию индустриального парка, объединяющего резидентов в сфере производства сельхозмашиностроения и горно-шахтного и электротермического оборудования. Договор аренды между «Сибэлектротермом» и «Кировским» был заключен в ноябре 2016 года, в июне 2019 года арбитраж обязал ИП вернуть имущество заводу.

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