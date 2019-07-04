Беру и «Покупай со Сбербанком» предоставили возможность совершать покупки в кредит

У владельцев карт Сбербанка, имеющих доступ в Сбербанк Онлайн, появилась возможность покупать товары в кредит на маркетплейсе Беру. Это стало возможным благодаря его интеграции с сервисом платформы онлайн-кредитования «Покупай со Сбербанком».

Как сообщает пресс-служба Сбербанка, благодаря новой услуге, пользователю не нужно ехать в банковское отделение и даже покидать окно браузера, чтобы подать заявку на кредит — достаточно выбрать его в качестве способа оплаты во время оформления заказа в личном кабинете Беру. После этого маркетплейс автоматически направит пользователя в Сбербанк Онлайн, где клиент сможет подать заявку на рассмотрение банка и получить от него ответ в течение нескольких минут.

Потребительский кредит выдается только на товары, для которых доступна предоплата, и только на итоговую сумму заказа — с учетом всех скидок и Беру Бонусов. При этом сумма заказа должна быть от 3500 до 250 000 рублей. Доступны сроки кредитования от 3 до 36 месяцев.

Как отметила заместитель председателя правления, руководитель блока «Розничный бизнес» Сбербанка Светлана Кирсанова, банк повышает доступность финансовых сервисов, постоянно расширяя партнерскую базу. Сотрудничество с Беру дает клиентам новые возможности при покупке товаров на сайте маркетплейса, переводя клиентский опыт на новый уровень. Теперь клиенты могут не только оплатить до 99% от стоимости заказа бонусами СПАСИБО, но и оформить кредит, разбив сумму покупки на комфортные для себя ежемесячные платежи. Возможности «Покупай со Сбербанком» позволяют быстро оформить кредит на товар, не выходя из дома, на своем персональном компьютере или по пути на работу с мобильного телефона. Погасить кредит по графику или досрочно можно без лишних сложностей в личном кабинете Сбербанк Онлайн.

По словам генерального директора группы компаний «Яндекс.Маркет» Максима Гришакова, важно, чтобы покупки на Беру были максимально удобными для каждой семьи. Для этого пользователю предоставляется выбор, чтобы он сам мог решить, какие товары собрать в одну корзину и каким способом ему удобно их оплатить. Пользователь может расплатиться за заказ наличными или картой, онлайн или при получении, потратить ранее полученные Беру Бонусы или списать баллы СПАСИБО от Сбербанка. Теперь добавился еще один способ оплаты — покупка в кредит.

Беру — совместный маркетплейс от Яндекса и Сбербанка. Более 1500 магазинов уже продают здесь 200 тыс разновидностей товаров. Площадка постоянно расширяет ассортимент. Товары из разных магазинов легко собираются в одну коробку и доезжают до покупателя в любую удобную точку — почтовое отделение, пункт самовывоза или курьером прямо домой.

«Покупай со Сбербанком» — платформа онлайн-кредитования Сбербанка, которая объединяет клиентов, партнеров и финансовые организации в рамках процесса оформления покупки в кредит. Платформа была запущена в декабре 2018 года и активно развивается, совершенствует технологии и расширяет партнерскую базу.

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