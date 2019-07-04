Следствие предъявило обвинение главе Ширинского района Хакасии, который напал на журналиста

Ольга Щетинкина
 
Следствие предъявило обвинение главе Ширинского района Хакасии, который напал на журналиста
Глава Ширинского района республики Хакасия Сергей Зайцев. Фото: ruspekh.ru

Управлением следственного комитета РФ по республике Хакасия главе Ширинского района Сергею Зайцеву предъявлено обвинение в воспрепятствовании законной деятельности журналиста.

По версии следствия, 22 мая 2019 года съемочная группа программы «Вести» пришла в здание администрации Ширинского района. Журналист готовил материал для репортажа, в ходе которого попытался записать интервью с главой муниципального образования Сергеем Зайцевым. Во время встречи с корреспондентом чиновник, находясь в своем рабочем кабинете, остался недовольным действиями съемочной группы. Он толкнул журналиста руками и, схватив за одежду, повалил на пол.

В ходе предварительного следствия глава Ширинского района не признал свою вину, от дачи показаний об обстоятельствах совершенного преступления отказался.

После ознакомления обвиняемого и его защитника с материалами уголовного дела оно будет направлено для решения вопроса об утверждении обвинительного заключения и дальнейшей передачи в суд для рассмотрения по существу.

Напомним, 20 июня 2019 года в администрации Ширинского района республики Хакасия сотрудники правоохранительных органов провели обыски. Против главы района Сергея Зайцева возбуждено уголовное дело, его подозревают в превышении должностных полномочий.

По версии следствия, глава Ширинского района, действуя в составе группы лиц по предварительному сговору, организовал регистрацию права собственности на земельный участок, расположенный в нескольких километрах от села Шира и предназначенный для строительства полигона ТБО за счет бюджетных средств, на своего знакомого, после чего обеспечил переоформление права собственности под видом передачи земельного участка в дар на другое лицо.

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