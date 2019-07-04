Следствие предъявило обвинение главе Ширинского района Хакасии, который напал на журналиста

Управлением следственного комитета РФ по республике Хакасия главе Ширинского района Сергею Зайцеву предъявлено обвинение в воспрепятствовании законной деятельности журналиста.

По версии следствия, 22 мая 2019 года съемочная группа программы «Вести» пришла в здание администрации Ширинского района. Журналист готовил материал для репортажа, в ходе которого попытался записать интервью с главой муниципального образования Сергеем Зайцевым. Во время встречи с корреспондентом чиновник, находясь в своем рабочем кабинете, остался недовольным действиями съемочной группы. Он толкнул журналиста руками и, схватив за одежду, повалил на пол.

В ходе предварительного следствия глава Ширинского района не признал свою вину, от дачи показаний об обстоятельствах совершенного преступления отказался.

После ознакомления обвиняемого и его защитника с материалами уголовного дела оно будет направлено для решения вопроса об утверждении обвинительного заключения и дальнейшей передачи в суд для рассмотрения по существу.

Напомним, 20 июня 2019 года в администрации Ширинского района республики Хакасия сотрудники правоохранительных органов провели обыски. Против главы района Сергея Зайцева возбуждено уголовное дело, его подозревают в превышении должностных полномочий.

По версии следствия, глава Ширинского района, действуя в составе группы лиц по предварительному сговору, организовал регистрацию права собственности на земельный участок, расположенный в нескольких километрах от села Шира и предназначенный для строительства полигона ТБО за счет бюджетных средств, на своего знакомого, после чего обеспечил переоформление права собственности под видом передачи земельного участка в дар на другое лицо.

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