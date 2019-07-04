Компания «Терминал 1» приступила к строительству на территории Промышленно-логистического парка (ПЛП) Новосибирской области логистического комплекса класса А общей площадью 10 тыс. кв. м. Инвестиции в проект составят около 150 млн рублей.

Как сообщили «Континенту Сибирь» в Агентстве инвестиционного развития (АИР) Новосибирской области, ООО «Терминал 1» стало резидентом ПЛП в прошлом году, сейчас компания, после процедуры согласования документов, приступила к строительству комплекса. Проект будет реализован в две очереди, с 2019 по 2020 год. При строительстве комплекса будут учтены современные технологии, включая концепции кросс-докинга. Это позволит увеличить эффективность работы логистических операторов и скорость товародвижения внутри склада.

По словам директора «Терминала 1» Владимира Склярова, при выборе площадки для строительства комплекса важным стало примыкание к ПЛП федеральной автотрассы, железнодорожных путей и сортировочной станции, а также близость международного аэропорта. Генеральный директор АИР Александр Зырянов уверен, что комплекс будет востребован бизнесом, поскольку в регионе не хватает качественных предложений по складам класса А. «Существующие предложения сконцентрированы в разных локациях и не могут удовлетворить потенциально крупного арендатора, который готов арендовать большие площади только в границах одного объекта», — пояснил Александр Зырянов.

Промышленно-логистический парк Новосибирской области – инвестиционная площадка, расположенная в 12 км от областного центра, входит в десятку крупнейших индустриальных парков России. На территории ПЛП реализуют инвестиционные проекты 18 компаний-резидентов и 3 пользователя инфраструктуры. Объем заявленных инвестиций компаний — более 60 млрд рублей.

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