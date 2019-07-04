Андрей Травников: «Новосибирская область готова в два раза увеличить ресурсы территории под синхротрон»

Губернатор Новосибирской области Андрей Травников представил проект «Академгородок 2.0» на микросимпозиуме «Синхротронные и нейтронные исследования и инфраструктура для их реализации», который проходит в Санкт-Петербурге в рамках VII Европейской конференции по рассеянию нейтронов.

Как отметил губернатор Андрей Травников, уникальность Академгородка с самого начала заключалась в его мультидисциплинарности. Следующий этап его развития — проект «Академгородок 2.0», который должен объединить научный потенциал и производственные мощности «лаврентьевского» Академгородка, наукограда Кольцово, Краснообска и Бердска.

Так, 8 февраля 2018 года в Новосибирске президентом РФ Владимиром Путиным были приняты принципиальные решения, серьезно изменившие перспективы развития синхротронных, нейтронных исследований в стране. Флагманским проектом инфраструктуры для научных исследований стал центр коллективного пользования «Сибирский кольцевой источник фотонов». СКИФ — первый в России специализированный источник синхротронного излучения IV поколения.

По информации пресс-службы правительства НСО, ключевыми партнерами нового источника синхротронного излучения в фундаментальных исследованиях будут академические институты и вузы РФ. В центре коллективного пользования создадут экспериментальные станции двух новосибирских вузов — НГУ и НГТУ. Новосибирский госуниверситет уже начал подготовку молодых магистров профильных специальностей по программам «Методическое обеспечение физико-химических исследований конденсированных фаз» и «Радиофизические методы исследований». Часть экспериментального времени готовы занять университеты Томска, Красноярска, Москвы и Калининграда.

По словам губернатора, о своем интересе к новому синхротрону и готовности пользоваться его исследовательскими мощностями заявили крупнейшие госкорпорации Росатом, Ростех, Роснано, Газпром, предприятия электронной, инструментальной, нефтегазовой, химической и биомедицинской промышленности.

«Сроки очень жесткие, нужно сделать все в рамках реализации нацпроекта «Наука» до 2024 года. Правительством региона выделен земельный участок, ученые занимаются разработкой проектной документации», – подчеркнул Андрей Травников.

«Академгородок 2.0» — это, в первую очередь, научная программа, которая содержит 31 исследовательский и внедренческий проект. Сформирован целый комплекс инфраструктурных проектов для территории внутри и вокруг новосибирского научного центра и его пояса внедрения общей площадью около 12 тыс гектаров», — сообщил губернатор.

Например, в проект развития ННЦ входит строительство объектов образования, здравоохранения, культуры. В настоящее время идет разработка нормативных документов для проведения единой градостроительной политики на всей этой территории. До их вступления в силу введен мораторий на выделение земельных участков, зарезервированных под размещение проектов «Академгородка 2.0».

Также глава области отметил, что в случае принятия решения Советом по синхротронным исследованиям РФ о повышении параметров СКИФ, регион готов двукратно увеличить ресурсы территории под этот проект, с перспективой предоставления территории для дальнейшего развития.

Напомним, что стоимость центра коллективного пользования «СКИФ» составляет более 37 млрд рублей, он является якорным проектом «Академгородка 2.0».

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