Основатель красноярской ГК «Крепость» Александр Кангун вступился за главу «Рольфа» Сергея Петрова

Александр Резников
 
Александр Кангун выразил поддержку своему коллеге по отрасли Сергею Петрову (на фото). Иллюстрация Антона Веселова

Известный красноярский бизнесмен Александр Кангун публично поделился своей точкой зрения по уголовному делу, возбужденному в отношении основателя и бенефициара группы компаний «Рольф» Сергея Петрова.

Как отметил в своих комментариях Александр Кангун, ««Рольф» — это компания №1 на автодилерском рынке России, которая ведет честный и открытый бизнес». «Сергею Петрову вменяют то, что одна его компания купила другую компанию по завышенной цене. Но если он не хочет держать в России деньги — это его право как бизнеса. Исходя из того, что происходит, получается, что у бизнеса сейчас вообще нет прав. Мы никем не защищены, нас имеют со всех сторон”, — охарактеризовал свое видение ситуации Александр Кангун.

Он также отметил, что в отличие от представителей СМИ, за предпринимателей у нас не принято вступаться. «Петров — не Голунов, бизнес и журналистика — разные вещи. Сегодня в России нет понимания, что частный бизнес нужно оберегать, а трогать его — себе дороже», — пояснил Александр Кангун.

В заключение предприниматель отметил, что работать в сфере автобизнеса в России с учетом экономической ситуации сейчас крайне сложно, те, кто выживают, на его взгляд, герои, и их нужно всячески поддерживать, а не уничтожать. «Поэтому российское бизнес-сообщество на мой взгляд не должно быть равнодушным к судьбе лидеров отрасли и должно эффективно отстаивать свои интересы», — сделал вывод Александр Кангун. С полным текстом его комментария можно ознакомиться по ссылке.

Александр Кангун является основателем красноярской ГК «Крепость», которая ранее являлась официальным дилером Toyota, Lexus, Volvo, Porsche, Bentley, Jaguar, Land Rover в Красноярском крае, а также Toyota, Mazda, KIA в республике Хакасия. Кроме того, группа компаний являлась девелопером пятизвездочного отеля Marriott в Красноярске и осуществляла ряд других проектов. В апреле 2018 года «Крепость» утратила статус официального дилера Toyota и Lexus по инициативе ООО «Тойота Мотор», что повлекло к ослаблению финансового положения группы компаний и возникновению проблем во взаиморасчетах с контрагентами, включая клиентов, которые не получили автомобили. Позднее следователями СЧ СУ МУ МВД России «Красноярское» было возбуждено уголовное дело в отношении Александра Кангуна. У него были проведены обыски, также был наложен арест на имущество — 38 транспортных средств, принадлежащих ПКФ «Крепость». Дилерские контракты с KIA и Mazda в Абакане были расторгнуты, дилерство Volvo, Porsche и Bentley перешло кредитору «Крепости» — ББР Банку, а Toyota и Lexus — крупнейшему красноярскому дилеру — «Медведь-Холдингу».

Напомним, что группа компаний «Рольф» основана в 1991 году и является самым крупным автодилером России по количеству продаваемых автомобилей. В ее портфеле — более 20 марок. Большинство салонов группы компаний расположены в Москве и Санкт-Петербурге. По итогам 2018 года выручка «Рольфа» составила 229,7 млрд рублей.  Основателем группы компаний является Сергей Петров, российский миллиардер, депутат Государственной Думы РФ 5-го и 6 созывов от партии «Справедливая Россия».

В конце июня в офисах «Рольфа» в Москве и Санкт-Петербурге прошли обыски, которые проводила Федеральная служба безопасности (ФСБ) и Следственный комитет РФ. В отношении Сергея Петрова, а также топ-менеджера холдинга Татьяны Луковецкой (в настоящее время не работает в «Рольфе» и является вице-президентом по продажам и маркетингу компании «Аурус», выпускающей автомобилей для «перевозки и сопровождения первых лиц государства, а также других лиц, подлежащих государственной охране») и члена совета директоров Анатолия Кайро было возбуждено уголовное дело о выводе за рубеж 4 млрд рублей. По версии следствия, руководство «Рольфа» заключило подложный договор купли-продажи своей дочерней структуры «Рольф Эстейт» по завышенной на 4 млрд рублей стоимости с кипрской офшорной компанией «Панабел Лимитед».

Сам Сергей Петров, находясь за границей, классифицировал действия правоохранительных органов как попытку «рейдерского захвата», а также отмечал, что ему предлагали продать группу компаний за 50% от ее рыночной стоимости. В интервью «Ведомостям» он также отмечал, что не намерен возвращаться в Россию.  Президент России Владимир Путин в ответ на вопрос, заданный СМИ, отметил, что впервые слышит о деле «Рольфа», но пообещал обязательно запросить все данные. 3 июля пресс-секретарь Владимира Путина Дмитрий Песков отметил, что президент не будет вмешиваться в расследование дела «Рольфа».

30 июня Ассоциация «Российские автодилеры» (РОАД) выпустила обращение, в котором выразила поддержку ГК «Рольф». “Если компанию вынудят уйти с рынка, мы потеряем не только крупнейшего игрока рынка, но и стабильное развитие автомобильного бизнеса, надежду на цивилизованный рынок. Официальные дилеры являются не только конкурентами, но и партнерами по бизнесу, мы все заинтересованы в прозрачном бизнесе в России. Мы уверены, что создавшаяся ситуация в ближайшее время благополучно разрешится», — говорится в обращении.

Более подробно о группе компаний «Рольф» можно прочитать в интервью Сергея Петрова, которое он давал «Континенту Сибирь» в Москве в 2012 году.

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