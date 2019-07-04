Известный красноярский бизнесмен Александр Кангун публично поделился своей точкой зрения по уголовному делу, возбужденному в отношении основателя и бенефициара группы компаний «Рольф» Сергея Петрова.

Как отметил в своих комментариях Александр Кангун, ««Рольф» — это компания №1 на автодилерском рынке России, которая ведет честный и открытый бизнес». «Сергею Петрову вменяют то, что одна его компания купила другую компанию по завышенной цене. Но если он не хочет держать в России деньги — это его право как бизнеса. Исходя из того, что происходит, получается, что у бизнеса сейчас вообще нет прав. Мы никем не защищены, нас имеют со всех сторон”, — охарактеризовал свое видение ситуации Александр Кангун.

Он также отметил, что в отличие от представителей СМИ, за предпринимателей у нас не принято вступаться. «Петров — не Голунов, бизнес и журналистика — разные вещи. Сегодня в России нет понимания, что частный бизнес нужно оберегать, а трогать его — себе дороже», — пояснил Александр Кангун.

В заключение предприниматель отметил, что работать в сфере автобизнеса в России с учетом экономической ситуации сейчас крайне сложно, те, кто выживают, на его взгляд, герои, и их нужно всячески поддерживать, а не уничтожать. «Поэтому российское бизнес-сообщество на мой взгляд не должно быть равнодушным к судьбе лидеров отрасли и должно эффективно отстаивать свои интересы», — сделал вывод Александр Кангун. С полным текстом его комментария можно ознакомиться по ссылке.

Александр Кангун является основателем красноярской ГК «Крепость», которая ранее являлась официальным дилером Toyota, Lexus, Volvo, Porsche, Bentley, Jaguar, Land Rover в Красноярском крае, а также Toyota, Mazda, KIA в республике Хакасия. Кроме того, группа компаний являлась девелопером пятизвездочного отеля Marriott в Красноярске и осуществляла ряд других проектов. В апреле 2018 года «Крепость» утратила статус официального дилера Toyota и Lexus по инициативе ООО «Тойота Мотор», что повлекло к ослаблению финансового положения группы компаний и возникновению проблем во взаиморасчетах с контрагентами, включая клиентов, которые не получили автомобили. Позднее следователями СЧ СУ МУ МВД России «Красноярское» было возбуждено уголовное дело в отношении Александра Кангуна. У него были проведены обыски, также был наложен арест на имущество — 38 транспортных средств, принадлежащих ПКФ «Крепость». Дилерские контракты с KIA и Mazda в Абакане были расторгнуты, дилерство Volvo, Porsche и Bentley перешло кредитору «Крепости» — ББР Банку, а Toyota и Lexus — крупнейшему красноярскому дилеру — «Медведь-Холдингу».

Напомним, что группа компаний «Рольф» основана в 1991 году и является самым крупным автодилером России по количеству продаваемых автомобилей. В ее портфеле — более 20 марок. Большинство салонов группы компаний расположены в Москве и Санкт-Петербурге. По итогам 2018 года выручка «Рольфа» составила 229,7 млрд рублей. Основателем группы компаний является Сергей Петров, российский миллиардер, депутат Государственной Думы РФ 5-го и 6 созывов от партии «Справедливая Россия».

В конце июня в офисах «Рольфа» в Москве и Санкт-Петербурге прошли обыски, которые проводила Федеральная служба безопасности (ФСБ) и Следственный комитет РФ. В отношении Сергея Петрова, а также топ-менеджера холдинга Татьяны Луковецкой (в настоящее время не работает в «Рольфе» и является вице-президентом по продажам и маркетингу компании «Аурус», выпускающей автомобилей для «перевозки и сопровождения первых лиц государства, а также других лиц, подлежащих государственной охране») и члена совета директоров Анатолия Кайро было возбуждено уголовное дело о выводе за рубеж 4 млрд рублей. По версии следствия, руководство «Рольфа» заключило подложный договор купли-продажи своей дочерней структуры «Рольф Эстейт» по завышенной на 4 млрд рублей стоимости с кипрской офшорной компанией «Панабел Лимитед».

Сам Сергей Петров, находясь за границей, классифицировал действия правоохранительных органов как попытку «рейдерского захвата», а также отмечал, что ему предлагали продать группу компаний за 50% от ее рыночной стоимости. В интервью «Ведомостям» он также отмечал, что не намерен возвращаться в Россию. Президент России Владимир Путин в ответ на вопрос, заданный СМИ, отметил, что впервые слышит о деле «Рольфа», но пообещал обязательно запросить все данные. 3 июля пресс-секретарь Владимира Путина Дмитрий Песков отметил, что президент не будет вмешиваться в расследование дела «Рольфа».

30 июня Ассоциация «Российские автодилеры» (РОАД) выпустила обращение, в котором выразила поддержку ГК «Рольф». “Если компанию вынудят уйти с рынка, мы потеряем не только крупнейшего игрока рынка, но и стабильное развитие автомобильного бизнеса, надежду на цивилизованный рынок. Официальные дилеры являются не только конкурентами, но и партнерами по бизнесу, мы все заинтересованы в прозрачном бизнесе в России. Мы уверены, что создавшаяся ситуация в ближайшее время благополучно разрешится», — говорится в обращении.

Более подробно о группе компаний «Рольф» можно прочитать в интервью Сергея Петрова, которое он давал «Континенту Сибирь» в Москве в 2012 году.

Оставляйте заявки на вступление в нашу Whatsapp-группу автодилерского бизнеса Сибири, чтобы первыми узнавать о ключевых событиях в этой сфере в регионе.

ВКонтакте Редакция «КС» открыта для ваших новостей. Присылайте свои сообщения в любое время на почту news@sibpress.ru или через наши группы в Facebook

Подписывайтесь на канал «Континент Сибирь» в Telegram , чтобы первыми узнавать о ключевых событиях в деловых и властных кругах региона.