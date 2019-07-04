Последнюю неделю в России очень активно обсуждается ситуация с самым крупным российским дилером — компанией «Рольф» и ее основателем Сергеем Петровым, в отношении которого возбудили уголовное дело. Здесь прослеживается аналогия с тем, что происходило в прошлом году с группой компаний «Крепость». Крайними в таких ситуациях становятся основатели компаний, которые ничего не приватизировали, а отдали всю свою жизнь на то, чтобы построить долгосрочный бизнес, создать рабочие места. Итог — брошенные на произвол судьбы люди, уголовные дела и отсутствие у бизнеса каких-либо прав.

«Рольф» — это компания №1 на автодилерском рынке России, которая ведет честный и открытый бизнес. Но вот на горизонте появились чужие большие деньги, которые вероятно нужно было куда-то пристроить. Куда их вкладывать? В строительство сложно. А тут подвернулись красивые автосалоны с блестящими автомобилями. Но такие «инвесторы» не понимают, что это за бизнес, сколько на нем надо нажить грыж и натереть мозолей, чтобы у вас что-то получалось.

Опираясь на свой опыт, думаю, что «Рольф» как компанию скорее всего похоронят, и 10 тысяч сотрудников потеряют свои рабочие места.

Мой бизнес был меньше почти в 10 раз — наш годовой оборот составлял 23 млрд рублей, а в компании работало 650 человек. Во многом ситуация была похожа на то, что происходит с «Рольфом», но меня «выбили» с рынка за меньшие деньги, и это было связано с действиями дистрибьютора. Об этой истории я уже говорил не раз (развернутое интервью Александра Кангуна по ситуации с ГК «Крепость» доступно по ссылке ) . По моим данным, новому главе Toyota в России принесли на подпись документ, согласно которому у группы компаний «Крепость» было все плохо с точки зрения финансов, тем самым обосновывая свое решение по непродлению дилерского договора. Но это было не так: несмотря на сложную экономическую ситуацию и два с половиной года тяжелейшего кризиса мы устояли и договорились со всеми своими кредиторами. Однако дистрибьютор ООО «Тойота Мотор» в одностороннем порядке принял решение об отказе от дальнейшей работы с нами, что привело в конечном счете к закрытию всей группы компаний «Крепость».

Я уже целый год нахожусь под следствием. Крайнего ведь у нас всегда найдут — здесь Кангун, там Петров. Ему вменяют то, что одна его компания купила другую компанию по завышенной цене. Но если он не хочет держать в России деньги — это его право как бизнеса. Исходя из того, что происходит, получается, что у бизнеса сейчас вообще нет прав. Мы никем не защищены, нас имеют со всех сторон. Несмотря на то, что речь идет об обществе с ограниченной ответственностью, крайним становится основатель компании, который ничего не приватизировал, который отдал всю свою жизнь на то, чтобы построить долгосрочный бизнес, создать рабочие места. А что в итоге? Брошенные на произвол судьбы люди.

Я встречал статистику, согласно которой 52% предпринимателей, которые зарабатывают до $1000 в год, вообще не доживают до результатов своего бизнеса — они либо разоряются, либо уходят из жизни до того, как их предприятие выходит на пик своих возможностей. 40% предпринимателей формируют те, которые зарабатывают до $10 тыс — это те, кто занимался девелопментом, а потом сдали построенные объекты в аренду, живя как рантье на проценты. Из оставшихся 8% предпринимателей — 5% формируют те, кто хорошо зарабатывает на деньгах и активах и лишь 3% создают бизнес с рабочими местами. Я отношу себя к этим трем процентам. К ним же можно отнести и Сергея Петрова.

В отличие от представителей СМИ, за предпринимателей у нас не принято вступаться. С публичной поддержкой в отношении меня в прошлом году выступил разве что глава ассоциации «РОАД» Олег Мосеев, с которым мы давно знакомы. Сегодня «РОАД» выпустило официальное обращение и в отношении «Рольфа». Остальные участники рынка в разговорах со мной выражали свою солидарность, но публично молчали — никому не хочется стать следующим и лишиться своего бизнеса. Петров — не Голунов, бизнес и журналистика — разные вещи. Сегодня в России нет понимания, что частный бизнес нужно оберегать, а трогать его — себе дороже.

Как и Сергей Петров, я всегда вел бизнес прозрачно и вбелую. Я и со следствием сотрудничаю вбелую. Но там работают люди, у которых, как правило, нет должного уровня экономических знаний, они скорее мыслят милицейскими категориями, подводя все под ту или иную статью. В бизнесе нужно досконально разбираться для того, чтобы делать какие бы то ни было выводы. Это относится и к делу «Рольфа», и к делу «Крепости». Да, есть пострадавшие, но они появились не из-за корыстного умысла, а из-за действий ООО «Тойота Мотор» по разрыву дилерского договора.

Думаю, что 62 дилерских центра «Рольфа» не пропадут. Наверняка, на эти активы в отдельности найдется покупатель, который захочет их купить задешево. Достаточно вспомнить наш первый полнофункциональный дилерский центр Toyota площадью 9000 кв.м, который банк продал за 125 млн рублей, по 20 тысяч за кв.м. Хотя построить такой салон стоит порядка $10 млн. Думаю, комментарии здесь излишни.

Работать в сфере автобизнеса в России с учетом экономической ситуации сейчас крайне сложно, те кто выживают, на мой взгляд, герои, и их нужно всячески поддерживать, а не уничтожать. Поэтому российское бизнес-сообщество на мой взгляд не должно быть равнодушным к судьбе лидеров отрасли и должно эффективно отстаивать свои интересы!

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