Депутат Рубцовска подозревается в мошенничестве и изготовлении фиктивных документов

Управление следственного комитета РФ по Алтайскому краю расследуется уголовное дело в отношении директора компании «Риал» Рубцовска, по совместительству являющегося также депутатом городского совета. Он обвиняется в мошенничестве с ТБО.

По данным управления СК РФ по Алтайскому краю, в 2018 году между администрацией города и обществом в лице его директора, являющегося также депутатом Рубцовского городского Совета депутатов, заключен ряд муниципальных контрактов на оказание услуг по сбору, транспортировке и размещению на специализированном полигоне твердых бытовых отходов.

Имея умысел на хищение денежных средств муниципального образования, директор компании обеспечил изготовление, подписание и предоставление в администрацию Рубцовска фиктивных документов, в которых явно и существенно завышались объемы выполненных обществом работ в рамках контрактов и, как следствие, сумма причитающихся организации денег.

С апреля 2018 по январь 2019 путем обмана и злоупотребления доверием, с использованием своего служебного положения обвиняемый похитил денежные средства муниципального образования в крупном размере.

На сайте горсовета Рубцовска размещена информация, что директором ООО «Риал» является депутат Игорь Раченков, который также входит в состав комитета по жилищно-коммунальному хозяйству, природопользованию и земельным отношениям.

В настоящее время депутат-бизнесмен заключен под стражу. Следствием устанавливаются все обстоятельства произошедшего.

Напомним, ранее «Континент Сибирь» писал, что адвокат Михаила Садового, экс-директора ФГБУ «Новосибирский научно-исследовательский институт травматологии и ортопедии (НИИТО) им. Я. Л. Цивьяна», подал апелляцию на приговор своему подопечному.

ВКонтакте Редакция «КС» открыта для ваших новостей. Присылайте свои сообщения в любое время на почту news@sibpress.ru или через наши группы в Facebook

Подписывайтесь на канал «Континент Сибирь» в Telegram , чтобы первыми узнавать о ключевых событиях в деловых и властных кругах региона.