В Биотехнопарке Кольцово избран новый состав совета директоров

На прошедшем в Биотехнопарке в новосибирском наукограде Кольцово годовом собрании акционеров сменился состав совета директоров.

Как сообщает пресс-служба Биотехнопарка, в составе совета директоров остались депутаты Законодательного собрания Новосибирской области – Александр Аксёненко и Глеб Поповцев, представители регионального правительства — исполняющий обязанности министра экономического развития Лев Решетников, заместитель министра промышленности, торговли и развития предпринимательства Вадим Васильев и заместитель руководителя департамента имущества и земельных отношений Светлана Калашникова. Заведующий лабораторией бионанотехнологии, микробиологии и вирусологии ФЕН НГУ Сергей Нетёсов также остался в совете директоров Биотехнопарка.

Новыми членами совета директоров стали — генеральный директор Агентства инвестиционного развития Новосибирской области Александр Зырянов, генеральный директор ФБУН ГНЦ ВБ «Вектор» Ринат Максютов и генеральный директор АО «Вектор-БиАльгам» Леонид Никулин.

Напомним, в марте 2019 года заместитель председателя комитета по аграрной политике Законодательного собрания Новосибирской области Глеб Поповцев избран председателем совета директоров АО «Управляющая компания «Биотехнопарк».

Ранее «Континент Сибирь» писал, что 20 февраля 2019 года на заседании комитета по бюджету Законодательного собрания были рассмотрены действия правительства Новосибирской области по оздоровлению работы Биотехнопарка.

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