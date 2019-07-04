Новосибирский областной суд выносит приговор руководителю группы киллеров новосибирского организованного преступного сообщества (ОПС Трунова) Анатолию Радченко. Вероятно окончательный вердикт будет вынесен 5 июля. Об этом сообщил корреспондент «Континента Сибирь» 4 июля из зала суда.

Приговор Анатолию Радченко еще не дочитан, однако из того, что судья уже изложил следует, что вердикт будет обвинительным. В приговоре прозвучало, что вина Анатолия Радченко подтвердилась в судебных заседаниях. Судья отметила, что доводы о том, что обвиняемого пытались оговорить не подтвердились.

Отметим, что после перерыва Анатолий Радченко отказался принимать участие в оглашении приговора. Судья не посчитала препятствием отсутствие обвиняемого в зале, она продолжила читать приговор.

Напомним, что органами предварительного следствия Анатолий Радченко обвиняется в руководстве структурными подразделениями преступного сообщества ОПС Трунова, создании и руководстве бандой, которая с 1997 по 2009 гг. совершила четыре убийства и покушение еще на четыре.

По сведениям правоохранительных органов, в период с 1994 по 1998 гг. Анатолий Радченко совместно с Александром Труновым и иными участниками ОПС совершил вымогательство денежных средств и иных материальных благ у предпринимателя Фрунзика Хачатряна. Также установлена причастность Анатолия Радченко к хищению доли в уставном капитале компании «Центр-систем» и покушении на хищение доли в компании «Бархат» в течение 1991 – 1998 гг. Таким образом Анатолий Радченко обвиняется в организации преступного сообщества, убийствах, вымогательстве, покушении на мошенничество и мошенничестве.

Александр Трунов был задержан в июле 2009 года и в 2012 году осужден на 22 года лишения свободы, еще ряд участников ОПС получили длительные сроки заключения. Тогда Анатолий Радченко сумел скрыться и был объявлен в федеральный и международный розыск. Он скрывался от следствия и был задержан только в 2014 году на территории Австрийской республики. В августе 2015 года Австрия выдала Анатолия Радченко России, и сейчас обвиняемый находится под стражей.

Подсудимый отказался от суда присяжных — дело было рассмотрено судьей единолично. 31 августа 2017 года на судебном заседании по делу Анатолия Радченко судья заявил, что в целом планируется допросить около 300 свидетелей, в том числе фигурантов других дел ОПС Трунова. Как сообщил корреспонденту «Континента Сибирь» представитель Новосибирского областного суда, указанные свидетели были допрошены в течение 2018 года. Государственное обвинение настаивало на лишении свободы Анатолия Радченко на срок 25 лет.

Отметим, что по другим делам ОПС Трунова были осуждены по обвинениям в причастности к сообществу — экс-советник администрации Новосибирской области Александр Солодкин-старший и его сын, бывший вице-мэр Новосибирска Александр Солодкин-младший. На сегодняшний день Солодкины находятся на свободе. 5 февраля Александр Солодкин-старший сообщил «Континенту Сибирь», что прокуратура Новосибирской области принесла свои официальные извинения ему и его сыну.

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