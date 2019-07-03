Совет директоров новосибирского АО «Завод «Экран» в среду выбрал нового генерального директора предприятия. Вместо исполнявшего обязанности руководителя Сергея Трофимова это кресло займет Александр Журавлев.

Решение Совета директоров АО «Завод «Экран» (входит в РАТМ Холдинг – «КС») опубликовано на сайте Центра раскрытия корпоративной информации. За кандидатуру нового генерального директора предприятия проголосовали восемь участников совета из восьми. Договор с Александром Журавлевым будет заключен на один год, к обязанностям он приступит в четверг, 4 июля.

Напомним, в конце мая руководитель завода Константин Корсунь оставил этот пост, сменив в кресле председателя Совета директоров акционерного общества Дмитрия Верховода. Исполняющим обязанности генерального директора «Экрана» был назначен Сергей Трофимов, уже работавший на руководящих постах в структуре новосибирского предприятия. С 2005 по 2017 год он возглавлял ЗАО «Экран-Развитие», а с 2017 года занимал пост исполнительного директора по управлению индустриальным парком «Экран».

Как пояснили «Континенту Сибирь» в пресс-службе РАТМ Холдинга, Александр Журавлев закончил Новосибирский институт инженеров водного транспорта по специальности «Электропривод и автоматизация промышленных установок» и Сибирскую академию государственной службы по специальности «Финансы и кредит». Ранее он был исполнительным директором АО «СОЮЗ» (ХК ПАО «НЭВЗ-Союз») – курировал вопросы управления коммерческой недвижимостью в Бизнес-городе «Красный 220» и перепрофилирования объектов (в том числе, организовал и запустил многофункциональный спортивный центр «Атлетика»). До того работал на руководящих позициях в ОАО «Завод «Труд» – имеет обширный опыт освоения новых производственных направлений и перспективных рынков сбыта.

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