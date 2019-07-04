Почти две тыс жителей Иркутской области, пострадавшие от паводка, получили адресную помощь

В пострадавших от дождевого паводка районах Иркутской области продолжаются аварийно-восстановительные работы. Жителям региона выдано 60 тонн продуктов питания, 53 тыс литров питьевой воды, адресную помощь получили 1927 граждан.

По данным сибирского окружного информационного центра, на сегодняшний день в Иркутской области в 28 комплексных центрах социального обслуживания населения открыты пункты сбора и выдачи продуктов питания, питьевой воды, средств гигиены, одежды, а также иных предметов первой необходимости.

На финансовое обеспечение реализации мер социальной поддержки пострадавших граждан из федерального бюджета выделено 662 млн рублей. Выплаты единовременной материальной помощи в размере 10 тыс рублей получили более 3 тыс пострадавших граждан.

В регионе для жителей пострадавших от паводка также начала работу горячая линия. Специалисты готовы проконсультировать по вопросам о мерах соцподдержки, размерах компенсации и условиях их получения.

Кроме того, восемь регионов СФО готовы разместить более 1,7 тыс человек из пострадавших территорий в детских оздоровительных лагерях, санаториях, пансионатах и соцучреждениях. Также более 900 детей приглашаются на отдых в учреждения Тульской области, республики Северная Осетия-Алания, Ханты-Мансийского автономного округа и во всероссийские оздоровительные центры.

Как сообщалось ранее, 25 июля в 6 районах Иркутской области в результате дождевого паводка произошло подтопление 98 населенных пункта. В зоне бедствия оказались полсотни социально значимых объектов и более 10 тыс домов, в которых проживают без малого 33 тыс людей, в том числе 7852 ребенка. С подтопленных территорий были эвакуированы 2563 человек, в том числе 574 детей.

По данным МЧС России, пока в области остаются подтопленными более 3 тыс жилых домом, расположенных в 31 населенном пункте, а также 5 социально-значимый объектов, 3675 приусадебных участков и 10 участков автомобильных дорог. Разрушено 12 мостов.

По уточненной информации, за медицинской помощью обратилось 1415 человек, госпитализирован 221 человек, в том числе 41 ребенок. Продолжаются поисково-спасательные мероприятия. В настоящий момент неизвестной остается судьба 13 человек.

Напомним, накануне «Континент Сибирь» сообщал, что на расчетный счет министерства социального развития, опеки и попечительства Иркутской области уже поступило более 3 млн рублей от неравнодушных людей для помощи пострадавшим от паводка в регионе.

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