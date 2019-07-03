Депутаты Хакасии не поддержали кандидатуру, предложенную на должность бизнес-омбудсмена

В ходе тайного голосования за назначение Александра Мяхара на должность бизнес-омбудсмена Хакасии большинство депутатов Верховного совета республики высказались против его кандидатуры.

Как сообщает пресс-служба Верховного совета Хакасии, за назначение Александра Мяхара уполномоченным по защите прав предпринимателей республики проголосовало всего 11 депутатов. Против его кандидатуры на данный пост высказались 32 народных избранника, еще 3 — воздержались.

Как сообщила и.о. министра экономического развития Хакасии Людмила Халтанова, перед тем, как вынести данный вопрос на голосование сессии Верховного Совета, назначение Александра Мяхара на указанную должность было согласовано с уполномоченным при президенте РФ по защите прав предпринимателей Борисом Титовым.

Напомним, учитывая истекающий срок полномочий действующего уполномоченного по защите прав предпринимателей в Хакасии, на Совете развития республики, который прошел в середине мая 2019 года, был поднят вопрос о согласовании нового бизнес-омбудсмена.

Заявления о выдвижении на должность уполномоченного по защите прав предпринимателей представили две кандидатуры — Василий Кудашкин, который занимал данный пост с 2013 года, и Александр Мяхар, председатель регионального отделения «ПАРТИИ РОСТА». Претенденты озвучили свои программы и планы на дальнейшую работу. По результатам тайного голосования большинство голосов набрал Александр Мяхар.

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