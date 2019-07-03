В омском минстрое прошла выемка документов

В среду, 3 июля в министерстве строительства, транспорта и дорожного хозяйства Омской области силовики произвели выемку документов. Оперативно-следственные действия связаны с компаниями «Омскэлектро» и МРСК Сибири.

Как сообщила «Континенту Сибирь» представитель омского минстроя Ольга Перцева, оперативно-следственные действия в ведомстве проводил Следственный комитет. Прошла выемка документов за 2014 – 2015 годы, связанных с работой министерства с компаниями «Омскэлектро» и «МРСК Сибири». «К текущей работе министерства это отношения не имеет», — добавила Ольга Перцева. Напомним, ранее появилась информация о следственно-оперативных действиях, прошедших в АО «Омскэлектро».

В «МРСК Сибири» — «Россети Сибирь» «Континенту Сибирь» уточнили, что интерес силовиков к энергетикам связан со сделками, прошедшими в рамках реструктуризации задолженности за электроэнергию компании «Омскэлектро». «В конце 2015 года задолженность «Омскэлектро» за услуги по передаче электроэнергии перед ПАО «МРСК Сибири» составляла порядка 1,3 млрд рублей. По инициативе Администрации Омска и по согласованию с губернатором Виктором Назаровым было предложено заключить соглашение о реструктуризации долга за счет оплаты задолженности в рассрочку на три года и выкупа кабельной линии электропередачи ПС «Прибрежная» – ПС «Фрунзенская» в течение трех лет в рамках тарифных решений на соответствующий год. «МРСК Сибири» согласилась. Сделки были реализованы», — пояснила директор департамента по связям с общественностью «Россети Сибирь» Анастасия Гуливатенко. Она подчеркнула, что организация оказывает следователям содействие в их работе по проверке документов.

ВКонтакте Редакция «КС» открыта для ваших новостей. Присылайте свои сообщения в любое время на почту news@sibpress.ru или через наши группы в Facebook

Подписывайтесь на канал «Континент Сибирь» в Telegram , чтобы первыми узнавать о ключевых событиях в деловых и властных кругах региона.