В Новосибирске появится центр восточных единоборств, созданный по концессии

Мэрия Новосибирска планирует передать инвестору на условиях концессии спортивный центр площадью 1,5 тыс кв. м на левом берегу Оби. Объем вложений в проект составит 60 млн рублей.

Как сообщает ТАСС с ссылкой на начальника управления предпринимательства и инвестиционной политики мэрии Новосибирска Максима Леоненко, на сегодняшний день проект уже проработан. Муниципалитет объявит конкурс на создание центра восточных единоборств. В планах под эти нужды передать в концессию нежилое помещение в многоквартирном доме на улице Котовского площадью 1,5 тыс кв м. Объем инвестиций составит около 60 млн рублей. Соответствующее предложение появится на неделе в бюллетене органов местного самоуправления.

Помещение, к реконструкции которого мэрия Новосибирска намерена привлечь инвестора, в настоящее время не эксплуатируется, оно располагается на первом этаже и в подвале многоквартирного дома. Ранее объект был закреплен за муниципальной школой восточных единоборств.

По словам Максима Леоненко, условиями концессионного соглашения предполагается предоставление муниципальной спортивной школе льготных часов. Учреждение сейчас действует, у нее есть и другие помещения в городе. Срок заключения концессионного соглашения — 30 лет, из них не более 3 лет отводится на реконструкцию.

Напомним, ранее «Континент Сибирь» писал, что новая ледовая арена в Омске будет построена в рамках концессионного соглашения. Так, 5 млрд рублей на возведение спортивного дворца выделит федеральный бюджет, еще 5 млрд – компания «Газпром нефть».

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