Валерий Беленький, который занимал должность ректора Сибирского государственного университета (СибГУТИ), 2 июля покинул свой пост. Об этом 3 июля корреспонденту «Континента Сибирь» сообщили в отделе PR и рекламы СибГУТИ.

«2 июля ректор Валерий Григорьевич Беленький закончил работать в университете», — сказала корреспонденту «Континента Сибирь» сотрудник отдела PR и рекламы СибГУТИ Ирина Мариненко.

В СибГУТИ не уточнили, кто займет должность врио руководителя университета. На момент написания материала получить комментарий по этому вопросу в Федеральном агентстве связи РФ не удалось.

Валерий Беленький родился в Новосибирске 18 июня 1963 года. В 1985 году закончил Новосибирский электротехнический институт. С 1985 по 2001 годы вёл производственную и научную деятельность в научно-исследовательском институте измерительных приборов и СибГУТИ. В 1995 году закончил аспирантуру в СибГУТИ. Кандидат технических наук.

В октябре 2001 года Валерий Беленький занимает пост технического директора ЗАО «Новосибирская Сотовая Связь-450». В сентябре 2003 года назначен генеральным директором этого же предприятия. В апреле 2004 года Валерий Григорьевич становится начальником отдела сотовой связи департамента новых технологий, сотовой и радиосвязи генеральной дирекции ОАО «Сибирьтелеком».

С сентября 2005 года Беленький работает начальником службы развития мобильного бизнеса генеральной дирекции ОАО «Сибирьтелеком». В октябре 2007 года назначен заместителем директора филиала по коммерческим вопросам Кемеровского филиала ОАО «Сибирьтелеком». В апреле следующего года занимает пост заместителя директора филиала – коммерческого директора Кемеровского филиала ОАО «Сибирьтелеком».

В июле 2009 года Валерий Беленький назначен коммерческим директором ОАО «Сибирьтелеком». С апреля 2011 года становится заместителем директора – коммерческим директором макрорегионального филиала «Сибирь» ОАО «Ростелеком». С 24 декабря 2014 года по 21 декабря 2015 года занимал пост исполняющего обязанности ректора СибГУТИ. С 21 декабря 2015 года Валерий Беленький занимал должность ректора СибГУТИ.