Мэрия Новосибирска и ООО «УК «РОСНАНО» договорились о развитие городского электротранспорта

В ходе рабочей встречи мэр Анатолий Локоть обсудил направления сотрудничества группы «РОСНАНО» с администрацией города и профильными подведомственными организациями Новосибирска.

Как сообщает пресс-центр мэрии Новосибирска, Анатолий Локоть встретился со старшим управляющим директора по региональной политике и взаимодействию с органами власти и Федеральным Собранием ООО «УК «РОСНАНО» Дмитрием Криницким и управляющим директором – проектные продажи ООО «Литэко» — УО ООО «Лиотех-Инновации» Валерием Ярмощуком.

В ходе рабочей встречи были достигнуты договоренности о совместном продвижении вопроса по развитию парка троллейбусов с удлиненным автономным ходом на базе литий-ионных аккумуляторов, производимых портфельной компанией ООО «Лиотех-Инновации».

Как подчеркнул мэр Новосибирска, муниципалитет заинтересован в развитии городского электротранспорта – стратегического и приоритетного направления. Глава города поручил профильным структурам мэрии – департаменту транспорта и дорожно-благоустроительного комплекса и департаменту промышленности, инноваций и предпринимательства – проработать этот вопрос и подготовить предложения по его дальнейшему продвижению.

Напомним, ранее «Континент Сибирь» рассказывал, что на Станиславском жилмассиве появилась зеленая зона с лавочками, цветущими растениями и кустарниками. Мэр Новосибирска Анатолий Локоть проконтролировал исполнение ранее данных поручений по благоустройству сквера.

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