Министерство ЖКХ и энергетики Новосибирской области отозвало иск к региональному «мусорному» оператору с требованием изменения условий ранее заключенного концессионного соглашения.

Сообщение о прекращении производства по иску министерства в связи с тем, что ведомство его отозвало, размещено в картотеке дел арбитражного суда Новосибирской области. Уточняется, что производство по встречному иску регоператора, ООО «Экология-Новосибирск» к министерству также прекращено.

Напомним, концессионное соглашение сроком на 40 лет о строительстве двух полигонов для захоронения отходов и двух мусоросортировочных комплексов (МСК) возле сел Раздольное и Верх-Тула было заключено в 2016 году, когда главой региона был Владимир Городецкий. Общий объем инвестиций в проект по договору составляет 6,5 млрд рублей. Против соглашения выступили новосибирские общественники, по мнению которых размещенная там инфраструктура нанесет ущерб экологии. Общественников поддержали депутаты регионального парламента, увидевшие в концессии «чрезмерные обязательства бюджета», включая выплату многомиллиардной неустойки в случае низких доходов регоператора. Позже о готовности изменить или расторгнуть соглашение через суд заявил губернатор Андрей Травников.

Иск министерства к ООО «Экология-Новосибирск» (входит в инвестиционный холдинг, группу «ВИС» — «КС») был подан в арбитраж в феврале 2019 года. Истец настаивал на изменении условий концессии. В частности, предлагал возможность досрочного расторжения договора без компенсации упущенной выгоды и право замены выбранных для полигонов и МСК земельных участков другими. В свою очередь «Экология-Новосибирск» обратилась в суд со встречными иском, в котором компания предложила свои правки и дополнения к соглашению. В апреле участники тяжбы заявили о готовности заключить мировое соглашение, а в мае судебное заседание было перенесено из-за вступления в дела третьего лица – антимонопольной службы. По информации депутата совета депутатов Новосибирска Натальи Пинус, именно позиция ФАС разрешила судьбу спора: «основания для изменения условий соглашения являются недостаточно вескими». «Континент-Сибирь» направил запрос в министерство ЖКХ и энергетики региона с просьбой прокомментировать ситуацию.

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