Ижевская сеть пекарен «Хлебница» намерена до конца года продолжить активное развитие в России и за ее пределами. Непосредственно в Сибири у компании есть задачи по открытию точек в Новосибирской области, Красноярском крае и Кузбассе. В «Хлебнице» отмечают, что сибирский рынок еще не насыщен и позволяет реализовать такие планы.

Как пояснили «Континенту Сибирь» в «Хлебнице», на текущий момент в сети пекарен открыты 764 точки в России. Первая булочная была открыта в 2014 году в Ижевске. В этом году компания вышла за пределы России: с 21 июня открыта одна пекарня в Стамбуле, готовится к открытию первая точка в Китае.

Согласно информации, размещенной на сайте «Хлебницы», требуемый объем инвестиций в запуск пекарни по франшизе составляет 1,5 млн рублей. Почти половина от общего объема приходится на оборудование.

По данным «Хлебницы», в планах до конца года — иметь 850 пекарен в России, а также продолжить открытие точек в Турции и Китае.

Что касается России, то наибольшие возможности роста в компании видят в Москве и Санкт-Петербурге. Вместе с тем, компания намерена запустить новые точки также в Новосибирской области, Красноярском крае и Кузбассе, отмечая, что текущее состояние рынка еще позволяет реализовывать такие планы.

Напомним, что по данным 2ГИС, на сегодня в Новосибирской области работает 16 пекарен под брендом «Хлебница», в Красноярском крае — 14, в Кузбассе — 22.

Среди других крупных сетей в Новосибирской области можно выделить «Дело в хлебе», Shmidt, Kushnarev, розничную сеть пекарен хлебокомбината «Инской» и недавно появившуюся сеть «ПекуПеку», которую развивает соучредитель производителя пельменей «Алекон» Александр Наймиллер.

Также напомним, что летом 2019 года из Новосибирска ушла основанная Екатериной Гурьяновой сеть «Буше», у которой ранее были точки на Восходе, в «Европейском береге» и на Золотой Ниве. В свою очередь в апреле 2019 года с новыми собственниками перезапустилась кафе-пекарня «Мельница». Новыми владельцами и операторами заведения вместо Артем Барсукова и Сергея Рабчука (ООО «Сибирь Фуд») стали Анна Зенькова и Лариса Борисова, возглавляющая ООО «Лаборатория Имиджа».

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