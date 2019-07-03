Сбербанк погасил третий выпуск инвестиционных облигаций для корпоративных клиентов

Доходность корпоративных инвестиционных облигаций Сбербанка составила 2,25% (9% годовых). ИОС предусматривают возврат 100% вложенных средств по окончании срока обращения облигаций.

Сбербанк погасил третий выпуск инвестиционных облигаций (ИОС) со сроком обращения три месяца. Выпуск был организован специально для корпоративных клиентов. Дата погашения — 24 июня 2019 года.

Доходность данного выпуска ИОС составила 2,25% (9% годовых). Инвестиционные облигации для юридических лиц выпущены с условным купоном, зависящим от значения ключевой ставки Центрального банка РФ (процентной ставки по основным операциям Банка России по регулированию ликвидности банковского сектора). Для получения условного купона инвесторами ключевая ставка ЦБ РФ на дату оценки (18 июня 2019 года) должна была составить меньше 7,85% или быть равной этому значению.

26 марта 2019 года ИОС приобрели 19 корпоративных клиентов на общую сумму 431 млн рублей. По итогам выпуска инвесторы, вложившие средства в корпоративные ИОС, получили доход, более чем в полтора раза превысивший доходность депозита для юридических лиц на момент размещения (от 5,49% до 5,75%).

Как отметил вице-президент, директор департамента глобальных рынков Сбербанка Андрей Шеметов, инвестиционные облигации Сбербанка дают высокий дополнительный доход и при этом гарантируют возврат номинальной стоимости при их погашении. Благодаря этому клиенты могут контролировать свои риски, извлекая максимальную выгоду от вложений временно свободных средств.

Отметим, инвестиционные облигации Сбербанка — долговые ценные бумаги ПАО Сбербанк. Их доходность зависит от динамики рыночной стоимости базового актива. В качестве такого актива могут выступать акции российских компаний, паи инвестиционных фондов, депозитарные расписки на ценные бумаги российских эмитентов, курсы валют, цены товаров и иные рыночные индикаторы.

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