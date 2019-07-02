Сумма, равная половине бюджета Новосибирска, застряла в недостроях

В Новосибирской области Счетная палата РФ насчитала 921 объект незавершенного строительства (ОНС) на сумму более 19,5 млрд рублей. Всего по итогам инвентаризации ведомством уставлено, что в незаконченных стройках в стране заморожено более 4 триллионов рублей из федерального и регионального бюджетов.

Счетная палата посчитала только те ОНС, в которые вложены бюджетные деньги. Это – детские сады, школы, университетские кампусы, объекты транспортной, коммунальной инфраструктуры и так далее. Всего – 62,6 тысячи ОНС. В этот список не вошли долгострои, возводимых на средства частных инвесторов. Три сибирских края, как сообщает Счетная палата РФ на своем сайте, – Алтайский, Красноярский, Забайкальский – не подали сведения для проведения инвентаризации.

Больше всего долгостроев на бюджетные деньги в Омской области. Здесь насчитывается 974 ОНС на сумму 26,3 млрд рублей. Новосибирская область занимает в этом списке второе место. В области не построен 921 объект на сумму 19,5 млрд рублей. Для сравнения доходная часть бюджет Новосибирска в 2019 году составит около 43 млрд рублей.

В Кемеровской области Счетная палата РФ установила 353 ОНС, в которых заморожено чуть более 11 млрд рублей, В Томской области речь идет о 488 ОНС, в которые вложено 8,2 млрд бюджетных средств. В Иркутской области заморожено 685 объектов на сумму 16,5 млрд рублей.

Среди сибирских республик в этом списке лидирует Республика Алтай (заморожено 245 зданий, вложено 6,5 млрд рублей), в Республике Хакасия заморожены 172 объекта на сумму чуть более 5 млрд рублей, в Республика Тыва –30 ОНС на сумму 4,6 млрд рублей.

Рекордсменами по ОНС стали Московская область (заморожено 79,73 млрд рублей) и Ямало-Ненецкий автономный округ (70,2 млрд рублей).

Как сообщается на официальном сайте Счетной палаты РФ, ведомство готовит официальное письмо на имя президента России, в котором сообщит о системных недостатках в этой сфере и предложит решения.

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