Омские производители стройматериалов переходят на зерно

Компания «Старгород-Агро» инвестирует 200 млн рублей в строительство в омском поселке Загородный элеваторного комплекса для хранения и переработки зерна. Емкость элеватора составит 25 тыс. т.

Соглашение о строительстве элеватора подписали губернатор Омской области Александр Бурков и директор ООО «Старгород-Агро» Егор Пыхтарев. Планируется, что новый элеватор начнет работу не позднее 2020 года. Компания берет на себя разработку технической документации, строительство объекта, создание внутренней инженерной инфраструктуры, ввод и дальнейшее функционирование элеваторного комплекса. Власти региона обеспечат организационное и консультационное содействие проекту. По данным министерства экономики региона, сегодня Омская область располагает мощностями для хранения 4 млн т зерна, около половины которого хранится на элеваторах, остальное – в зернохранилищах и на складах предприятий и сельскохозяйственных организаций.

Компания «Старгород-Агро» принадлежит омским бизнесменам Михаилу и Виталию Ольшанским. Михаил Ольшанский является учредителем и руководителем комбината строительных материалов «Сибирский железобетон», также расположенного в поселке Загородном. Сын бизнесмена Виталий Ольшанский является учредителем и руководителем комбината строительных материалов «Омский». Сама компания «Старгород-Агро» специализируется на выращивании зерновых, зернобобовых и масличных культур.

Проект элеватора компании «Старгород-Агро» — не единственный для региона в этом году. В феврале АО «Агентство развития и инвестиций Омской области» обнародовало обновленный реестр инновационных проектов, находящихся у них на сопровождении. В реестре значится строительство элеватора и семенного комплекса другого участника омского рынка стройматериалов, АО «Основа Холдинг» (компания производит, в том числе, газобетонные строительные блоки из золы – «КС»). Емкость элеватора составляет 50 тыс. т, инвестиции в проект – более 387 млн рублей заемных средств.

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