Два сибирских региона вошли в пилотный проект по снижению бедности

Еще два сибирских региона, республику Тыва и Алтайский край, добавили в число субъектов РФ, участвующих в пилотном проекте по снижению бедности.

Соответствующие изменения внесены в приказ минтруда России «О реализации в субъектах РФ пилотных проектов, направленных на достижение до 2024 года национальных целей социально-экономического развития по повышению реальных доходов граждан, снижению уровня бедности в два раза».

Как сообщает пресс-служба минтруда РФ, в список пилотных проектов добавлены республики Коми и Тыва, Алтайский и Пермский края, а также Курганская область.

Кроме того, порядок реализации пилотных проектов дополнен нормой, в соответствии с которой в пилотных регионах будет проработан вопрос подготовки предложений по совершенствованию ежемесячной выплаты неработающему трудоспособному родителю (усыновителю) или опекуну (попечителю), осуществляющему уход за ребенком-инвалидом и инвалидом с детства I группы.

Также, добавлены мероприятия по подготовке предложений об определении дифференцированных размеров ежемесячной выплаты с учетом возраста и степени автономии ребенка-инвалида и инвалида с детства I группы, за которыми осуществляется уход, и существующей практики таких выплат в субъектах РФ.

Стоит отметить, что до настоящего времени проект по повышению реальных доходов граждан и снижению уровня бедности проводился в восьми регионах, среди которых была Томская область.

Напомним, ранее «Континент Сибирь» рассказывал, что уровень инфляции в Сибири оказался в мае 2019 года чуть выше среднероссийского, но уровень цен остается ниже среднего. «Жизнь в Сибири по-прежнему дешевле, чем в среднем по стране. Это касается продуктов питания, одежды, обуви, лекарств, легковых автомобилей, бензина. Семь из десяти товаров и услуг потребительской корзины сибиряков стоят дешевле, чем в целом по стране», – прокомментировал начальник Сибирского ГУ Банка России Николай Морев.

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