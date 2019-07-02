Новосибирская область получит более 47 млн рублей из резервного фонда правительства РФ

Межбюджетный трансферт казне Новосибирской области в размере 47,2 млн рублей на создание дополнительных мест для детей в организациях дошкольного образования утвержден правительством РФ. Соответствующее распоряжение подписал председатель правительства Дмитрий Медведев.

Как указано в тексте распоряжения, минпросвещению России будут выделены бюджетные ассигнования из резервного фонда правительства РФ на предоставление иных межбюджетных трансфертов. Речь идет о софинансировании расходов, возникающих при реализации мероприятий, направленных на создание дополнительных мест для детей в возрасте от двух месяцев до трех лет в дошкольных учреждениях, в рамках реализации госпрограммы «Развитие образования».

В министерстве образования Новосибирской области сообщили, что в соответствии с данным распоряжением региону возвращен остаток неиспользованных в 2018 году средств федерального бюджета в объеме 47,2 млн рублей на выкуп детского сада на 120 мест в с. Маршанское Каргатского района. Софинансирование в объеме 13,3 млн рублей предусмотрено в бюджете области на 2019 год.

Напомним, ранее «Континент Сибирь» писал, что по поручению губернатора Андрея Травникова министр образования Сергей Федорчук проинспектировал ход строительства новых учреждений дошкольного и школьного образования – двух детских садов и школы, возводимых в рамках нацпроектов «Образование» и «Демография». Всего в 2019 году в Новосибирской области будет создано более 7 тыс новых мест в школах и детских садах.

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