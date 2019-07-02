Новосибирская область получит более 47 млн рублей из резервного фонда правительства РФ

Ольга Щетинкина
 
Новосибирская область получит более 47 млн рублей из резервного фонда Правительства РФ
Председатель правительства РФ Дмитрий Медведев

Межбюджетный трансферт казне Новосибирской области в размере 47,2 млн рублей на создание дополнительных мест для детей в организациях дошкольного образования утвержден правительством РФ. Соответствующее распоряжение подписал председатель правительства Дмитрий Медведев.

Как указано в тексте распоряжения, минпросвещению России будут выделены бюджетные ассигнования из резервного фонда правительства РФ на предоставление иных межбюджетных трансфертов. Речь идет о софинансировании расходов, возникающих при реализации мероприятий, направленных на создание дополнительных мест для детей в возрасте от двух месяцев до трех лет в дошкольных учреждениях, в рамках реализации госпрограммы «Развитие образования».

В министерстве образования Новосибирской области сообщили, что в соответствии с данным распоряжением региону возвращен остаток неиспользованных в 2018 году средств федерального бюджета в объеме 47,2 млн рублей на выкуп детского сада на 120 мест в с. Маршанское Каргатского района. Софинансирование в объеме 13,3 млн рублей предусмотрено в бюджете области на 2019 год.

Напомним, ранее «Континент Сибирь» писал, что по поручению губернатора Андрея Травникова министр образования Сергей Федорчук проинспектировал ход строительства новых учреждений дошкольного и школьного образования – двух детских садов и школы, возводимых в рамках нацпроектов «Образование» и «Демография». Всего в 2019 году в Новосибирской области будет создано более 7 тыс новых мест в школах и детских садах.

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