Ученый совет Новосибирского государственного университета (НГУ) выступает за сохранение старого здания гимназии №3. Совет предложил пристроить корпус к существующему зданию, чтобы разместить необходимое количество учащихся. Об этом 2 июля сообщил председатель СО РАН Валентин Пармон на заседании координационного совета при губернаторе Новосибирской области по развитию Новосибирского научного центра (ННЦ).

Напомним, в феврале мэр Новосибирска Анатолий сообщил, что здание гимназии №3 морально устарело и не вмещает необходимое количество учащихся, поэтому принято решение его снести.

Валентин Пармон заявил, что здание гимназии является историческим объектом. «Это было первое здание Новосибирского государственного университета. Есть категорическое решение Ученого совета НГУ о сохранении этого здания и общественный совет (при «Академгородке 2.0») решил тоже самое. Можно сделать пристройку к существующему зданию гимназии, как мы это делаем в 130-ом лицее», — сказал председатель СО РАН.

Заместитель мэра Новосибирска Валерий Шварцкопп на заседании сообщил, что до 10 июля будет получена экспертиза по текущему состоянию здания гимназии. «Окончательное решение – это снос старого здания и строительство нового, — сказал он. — при реконструкции существующего здания мы получим всего 350 новых мест. Более того, земельный участок, который сегодня там находится, даже с учетом возможных прирезок, не даст возможности разместить здание на запланированные 1100 мест на этой территории».

По словам Валерия Шварцкоппа, во время строительства нового здания, учащиеся будут размещаться в 4 образовательных организациях (школа №35, школа №162, гимназия №5, лицей №130). Решение об этом будет принято совместно с руководством гимназии и родителями. «Мы рассчитываем, что строительство займет 1,5 календарных года», — отметил вице-мэр Новосибирска.

Валентин Пармон возразил, что в лицей №130 нельзя перемещать учащихся — он переполнен.

«Прежде чем мы будем принимать решение, я жду от вас подготовки проектно-сметной документации, а также жду обсуждений с родителями, с общественным советом «Академгородка 2.0», чтобы сформировалось какое-то итоговое решение», – обратился к Валерию Шварцкоппу губернатор Новосибирской области Андрей Травников.

Отметим, что, помимо обновления гимназии №3, на территории ННЦ к 2021 году планируется построить еще 9 образовательных объектов.

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