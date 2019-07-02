Хлебокомбинат в Рубцовске Алтайского края ликвидируют

Стало известно о предстоящей ликвидации одного из старейших предприятий города — АО «Рубцовский хлебокомбинат». Трудовому коллективу, а это 180 человек, уже объявлено о сокращении штата.

По словам председателя комитета по промышленности, энергетике, транспорту и дорожному хозяйству Евгения Долгих, в соответствии с законом ликвидация АО «Рубцовский хлебокомбинат» будет производиться в течение двух месяцев. Все это время работники будут получать зарплату. Стоит отметить, что на сегодняшний день акционерное общество не имеет задолженности по зарплате перед сотрудниками.

Как сообщает пресс-служба администрации Рубцовска, с 29 июня 2019 года остановлено производство тортов, пряников и мелких хлебо-булочных изделий. Позже на комбинате перестанут выпекать фирменный хлеб «Сибирский».

Экономическая ситуация в АО «Рубцовский хлебокомбинат» давно была непростой, а в начале 2019 еще больше ухудшилась. Оказать содействие собственникам в решении накопившихся проблем пытались как городские власти, так и региональное Управление по пищевой, перерабатывающей, фармацевтической промышленности и биотехнологиям.

Как сообщил Евгений Долгих, руководству предприятия было рекомендовано в короткие сроки проработать вопросы организации службы маркетинга, реализации продукции, а также произвести анализ энергетических затрат, разработать и реализовать технические мероприятия, способствующие снижению затрат на энергетику, проработать мероприятия по снижению себестоимости выпускаемой продукции.

Кроме того, администрация Рубцовска предлагала арендовать муниципальное нежилое помещение в доме №16 по ул. Громова и организовать там торговлю продукцией.

Как пояснил председатель комитета, все предпринимаемые руководством АО «Рубцовский хлебокомбинат» меры оказались неэффективными. Причина этому — отсутствие мероприятий по оптимизации технологических процессов для снижения себестоимости выпускаемой продукции. Бережливое производство и повышение производительности труда также отсутствуют. Из-за отсутствия системного подхода к снижению себестоимости выпускаемой продукции предприятию сложно конкурировать с пекарнями субъектов малого бизнеса. А таких пекарен в Рубцовске десять.

Собственники АО «Рубцовский хлебокомбинат» рассматривают вопрос о продаже активов предприятия. С ликвидацией РХК встает вопрос о 180 сотрудниках, которые в скором времени лишатся работы.

«Этот вопрос администрация города держит на контроле. Власти взаимодействуют с Центром занятости населения. С каждым сотрудником комбината будут работать индивидуально, подбирать подходящие вакансии для дальнейшего трудоустройства», — прокомментировал Евгений Долгих.

Напомним, ранее «Континент Сибирь» рассказывал, что в рамках нацпроекта «Культура» за счет средств госпрограммы «Развитие культуры Алтайского края» модельную библиотеку в Рубцовске оснастят и отремонтируют на 1,8 млн рублей.

ВКонтакте Редакция «КС» открыта для ваших новостей. Присылайте свои сообщения в любое время на почту news@sibpress.ru или через наши группы в Facebook

Подписывайтесь на канал «Континент Сибирь» в Telegram , чтобы первыми узнавать о ключевых событиях в деловых и властных кругах региона.