Как стало известно «Континенту Сибирь», в новосибирском Академгородке на Морском проспекте 8 июля 2019 года технически запустилась новая кофейня White Swift Coffee. Это проект основателя кофейни Capital of Siberia в микрорайоне «Европейский берег» Сергея Синягина.

Новое заведение получило название White Swift Coffee. По данным ЕГРЮЛ, директором и совладельцем юрлица кофейни (ООО «Восток Сибирь») является Сергей Синягин. Напомним, что он также является основателем и основным учредителем кофейни Capital of Siberia (ООО «Кэпитал») в микрорайоне «Европейский берег».

По словам Сергея Синягина, новое заведение работает в техническом режиме и пока делает упор на классике по кофе.

Стоит отметить, что напротив White Swift Coffee также расположены Coffee Collective и «Академия Кофе». Также на Морском проспекте работает «Чашка кофе» известного новосибирского ресторатора Дениса Иванова и кофейня Port Brew.

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