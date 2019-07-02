С 2019 по 2021 год в Новосибирском научном центре (ННЦ) будет построено 9 образовательных объектов. Сумма средств на строительство, которая будет выделена из регионального и федерального бюджетов, составит 3,95 млрд рублей. Об этом 2 июля сообщил министр образования Новосибирской области Сергей Федорчук на координационном совете при губернаторе региона по развитию ННЦ.

«В период с 2019 по 2021 год на средства федерального и областного бюджета предусмотрено строительство 9 объектов. В рамках нацпроекта «Жилье и городская среда» мы ведем строительство двух школ в Краснообске и в Бердске на 1100 мест каждая. За счет средств областного бюджета осуществляется строительство школы в Кольцово и начато строительство корпуса лицея № 130», — отметил Сергей Федорчук.

По его словам, в соответствии с нацпроектом «Демография», также запланировано строительство детского сада в рабочем поселке Краснообск на 280 мест, двух детских садов в Кольцово на 220 мест каждый, а также двух детских садов в Бердске на 220 и 110 мест.

«На реализацию этих мероприятий предусмотрено выделить 3,95 млрд рублей из областного и федерального бюджетов», — сообщил министр образования региона.

Отметим, что в рамках ННЦ планируется создать 14 объектов образования: 7 школ и 7 детских садов. В частности, 1 школа и 1 детский сад в Краснообске, 1 школа и 2 детских сада в Кольцово, 3 школы и 2 детских сада в Бердске, а также 2 школы и 2 детских сада в Советском районе Новосибирска.

Напомним также, что на координационном совете по развитию ННЦ министр транспорта и дорожного строительства Новосибирской области Анатолий Костылевский сообщил: в 2019-2024 годах на реализацию объектов транспортной инфраструктуры ННЦ будет израсходовано порядка 24 млрд рублей.

Проект «Академгородок 2.0» или план развития Новосибирского научного центра как территории с высокой концентрацией исследований разработан по итогам совета по науке, который провел в новосибирском Академгородке президент РФ Владимир Путин 8 февраля 2018 года. После этого научными и образовательными организациями было разработано более 30 проектов в рамках плана развития Новосибирского научного центра. Якорный научный проект — Сибирский кольцевой источник фотонов — СКИФ — уже фигурирует в федеральном бюджете на следующий год. Первая очередь проекта по созданию уникальной научной установки класса мегасайнс в наукограде Кольцово должна быть завершена в 2024 году. В рамках Международного форума технологического развития «Технопром» Андрей Травников представил проект «Академгородок 2.0» Владимиру Путину. Тогда же проект был направлен на рассмотрение в правительство Российской Федерации. В 2019 году Новосибирская область приступила к его реализации.

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