Экс-главу Кемеровского кондитерского комбината, причастного к пожару в «Зимней вишне», могут передать из Польши в Россию

Окружная прокуратура Польши передала в суд дело бывшего руководителя Кемеровского кондитерского комбината Вячеслава Вишневского, обвиняемого в нарушениях, повлекших за собой пожар в ТЦ «Зимняя вишня».

Как пишет ТАСС с ссылкой на пресс-службу польского контрольного органа, дело бывшего генерального директора Кемеровского кондитерского комбината Вячеслава Вишневского передано в Окружной суд Варшавы.

Ранее «Континент Сибирь» сообщал, что Вячеслав Вишневский, которого подозревают во взяточничестве, задержан в Польше по уголовному делу о пожаре в «Зимней вишне». В конце марта по отношению к задержанному был применен временный арест с целью экстрадиции в РФ.

Информации о том, когда это дело начнет рассматривать суд, пока нет.

Отметим, что бывший генеральный директор компании «Кемеровский кондитерский комбинат» в 2016 году покинул территорию России и скрылся от следствия. Его подозревают в том, что он давал взятки. В связи с этим, предприниматель был объявлен в международный розыск и заочно арестован судом по ходатайству следствия.

После трагедии в «Зимней вишне», унесшей жизни 60 человек, в том числе 37 детей, следователи СК России в рамках трех уголовных дел привлекли к ответственности 15 человек, в том числе и Вячеслава Вишневского. Каждый из них подозревается в нарушении требований пожарной безопасности, оказании услуг, не отвечающих требованиям безопасности, взяточничестве, халатности, растрате, мошенничестве и злоупотреблении должностными полномочиями.

Генеральная прокуратура РФ направила в республику запрос о его выдаче.

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