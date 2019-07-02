Омскую службу занятости готовят к сокращению

В структуре правительства Омской области произошли изменения – указом губернатора реорганизовано министерство труда и соцразвития, в которое войдет служба занятости населения, кроме того, назначены три министра.

Указ о реорганизации минтруда, подписанный и.о. губернатора Валерием Бойко, накануне был опубликован на официальном интернет-портале правовой информации. Как следует из документа, к министерству будет присоединено главное управление государственной службы занятости населения Омской области. Из указа следует, что чиновников управления ждут возможные сокращения. Перед министерством поставлена задача до первого сентября текущего года утвердить план мероприятий по «оптимизации подведомственных ему государственных учреждений», а также обеспечить «соблюдение прав высвобождаемых госслужащих». В результате реорганизации количество сотрудников министерства вырастет на 50 человек, со 185 человек до 235. Предельная численность работников главного управления госслужбы занятости составляет 73 человека.

Кроме того, ранее, в рамках реформирования структуры правительства региона, были назначены главы министерств. Ранее возглавлявший теперь уже ликвидированное министерство строительства и ЖКХ Омской области Антон Заев будет руководить министерством строительства, транспорта и дорожного хозяйства. Министром промышленности, связи цифрового и научно-технического развития назначен освобожденный от должности министра промышленности, транспорта и инновационных технологий Андрей Посаженников, министром энергетики и жилищно-коммунального комплекса стал Вадим Марыгин.

Напомним, о планах по реорганизации структуры облправительства занявший кресло губернатора в сентябре 2018 года Александр Бурков объявил через три месяца после вступления в должность. Тогда же было опубликовано распоряжение губернатора N 89-р «О формировании Правительства Омской области и мерах по совершенствованию структуры органов исполнительной власти Омской области».

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