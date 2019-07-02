На развитие дорожной инфраструктуры Новосибирского научного центра (ННЦ) в период с 2019 по 2024 году будет израсходовано порядка 24 млрд рублей. В частности, на дорожные работы в ННЦ в 2019 году из областного бюджета выделено 344 млн рублей. Об этом 2 июля сообщил министр транспорта и дорожного хозяйства Новосибирской области Анатолий Костылевский на координационном совете при губернаторе региона по развитию ННЦ.

«Сейчас мы выполняем работы по ремонту улиц Большевистская и Бердское шоссе общей протяженностью около 9 км. Также запланирован ремонт пешеходного моста на Советском шоссе. За счет субсидий из областного бюджета в 2019 году выполняется ремонт наиболее проблемного участка улицы Восточной в рабочем поселке Краснообск. Всего на ремонт и реконструкцию дорог в этом году выделено 344 млн рублей», — сказал Анатолий Костылевский.

По его словам, в 2019-2021 годах наиболее приоритетными объектами для повышения транспортной доступности Академгородка являются дороги №12 в Кольцово (начало строительства 2019 год), а также трасса «Барышево-Орловка-Кольцово» (начало строительства 2020 год), они будут финансироваться по государственной программе «Развитие автомобильных дорог». Также актуальным для региона останется продолжение ремонта улиц Большевистской и Бердского шоссе и развязок на проспекте Строителей и в Нижней Ельцовке. Знаковым объектом Анатолий Костылевский назвал проект юго-западного транзита. «В течение 2021-23 года планируется завершить подготовку проектно-сметной документации, ориентировочная стоимость объекта около 65 млрд рублей», — сказал министр.

Губернатор Новосибирской области Андрей Травников отметил, что необходимо учитывать загруженность дорог ННЦ при строительстве синхротрона «СКИФ». «Прошу вас скоординироваться с мэрий Новосибирска и администрацией Кольцово и проанализировать нагрузку на дорожные сети при строительстве синхротрона», — обратился глава региона к Анатолию Костылевскому.

Отметим, что средства на развитие дорожной инфраструктуры ННЦ распределены до 2024 года: 2020 год – 607 млн рублей, 2021 год – 726 млн рублей, 2022 год – 2,5 млрд рублей, 2023 – 4,8 млрд рублей, 2024 – 15,4 млрд рублей. «Таком образом, в 2019-2024 годах на реализацию объектов транспортной инфраструктуры ННЦ будет израсходовано порядка 24 млрд рублей», — сообщил Анатолий Костылевский.

Ранее «Континент Сибирь» сообщил, что вблизи Бердска планируется создать научно-промышленный парк в рамках проекта «Академгородок 2.0»

Проект «Академгородок 2.0» или план развития Новосибирского научного центра как территории с высокой концентрацией исследований разработан по итогам совета по науке, который провел в новосибирском Академгородке президент РФ Владимир Путин 8 февраля 2018 года. После этого научными и образовательными организациями было разработано более 30 проектов в рамках плана развития Новосибирского научного центра. Якорный научный проект — Сибирский кольцевой источник фотонов — СКИФ — уже фигурирует в федеральном бюджете на следующий год. Первая очередь проекта по созданию уникальной научной установки класса мегасайнс в наукограде Кольцово должна быть завершена в 2024 году. В рамках Международного форума технологического развития «Технопром» Андрей Травников представил проект «Академгородок 2.0» Владимиру Путину. Тогда же проект был направлен на рассмотрение в правительство Российской Федерации. В 2019 году Новосибирская область приступила к его реализации.

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