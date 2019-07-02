Сразу пять крупных сервисов обвинили «Яндекс» в нарушении закона о конкуренции

Пять крупных компаний, среди которых Avito, ЦИАН, Profi.ru, 2ГИС и IVI.ru, считают, что «Яндекс» ограничивает доступ к их сервисам, нарушая закон о конкуренции.

Как пишет «Ведомости», сразу пять интернет-ресурсов обвинили «Яндекс» в ограничении доступа в пользу собственных сервисов компании. Интернет-издание ссылается на записку, в которой сайт объявлений Avito, сервис поиска недвижимости ЦИАН, сервис поиска специалистов Profi.ru, сервис карт 2ГИС и онлайн-кинотеатр Ivi.ru сформулировали свои претензии и пути решения проблем.

По мнению этих компаний, «Яндекс» отдает приоритет связанным с ним сервисам с помощью так называемых «колдунщиков». Такие ответы на запросы пользователей появляются на странице с результатами поиска сразу после рекламы и перед органической выдачей (например, прогноз погоды, картинка, перевод слова и т. д.). Данные берутся из сервисов «Яндекса» и из официальных источников.

Как заявил «Ведомостям» замгендиректора по правовым вопросам Ivi.ru Михаил Платов, результаты ответов «Яндекса» на некоторые запросы полностью перекрывают возможность добраться до предложений конкурентов. По оценке представителя ЦИАНа, сторонние сервисы могут из-за этого недополучать 15-20% трафика.

С авторами записки также согласны в сервисе по бронированию билетов «Туту.ру» и в онлайн-кинотеатре Tvigle.

Авторы записки предложили потребовать от «Яндекса» дать сторонним сервисам доступ ко всем формам поисковой выдачи «на коммерческих условиях, одинаковых для всех участников рынка». По словам представителя Avito, некоторые компании готовы пожаловаться в ФАС, если обсуждение проблемы на открытых площадках не принесет результата. В свою очередь, в «Яндексе» заявили, что у «колдунщиков» нет преимуществ перед другими результатами выдачи, и они не приводят к понижению иных сайтов.

Напомним, ранее «Континент Сибирь» рассказывал, что мобильное приложение 2ГИС теперь показывает, где находятся автобусы, троллейбусы, маршрутки и трамваи в режиме реального времени.

ВКонтакте Редакция «КС» открыта для ваших новостей. Присылайте свои сообщения в любое время на почту news@sibpress.ru или через наши группы в Facebook

Подписывайтесь на канал «Континент Сибирь» в Telegram , чтобы первыми узнавать о ключевых событиях в деловых и властных кругах региона.