Крупная фармацевтическая компания построила головной офис на площадке Биотехнопарка в Новосибирске

Компания «Катрен» построила головной офис на территории Биотехнопарка в новосибирском наукограде Кольцово. До конца лета в него переедут службы и департаменты компании, которые базировались в арендованных помещениях.
Как сообщили в компании, решение о строительстве собственного офисного здания было принято руководством компании «Катрен», которая является одним из лидеров российского фармацевтического рынка, в 2017 году. За 2 года на площадке Биотехнопарка в Кольцово выросло современное восьмиэтажное здание общей площадью 16 тыс кв.м. Бюджет строительства составил 1 млрд рублей.
Особенностью нового здания, по информации Агентства информационного развития, является интеллектуальное дизайнерское решение, в основе которого лежит форма полусферы, напоминающая купола обсерватории. Помимо комфортных рабочих мест, на каждом этаже офисного здания обустроена большая зона отдыха. В новом офисе будут трудиться сотрудники головных офисов фармацевтического дистрибьютора «Катрен», включая команду сервиса поиска и заказа товаров аптечного ассортимента Apteka.ru, а также розничного подразделения ГК «Катрен» — аптечной сети «Мелодия здоровья».
Стоит отметить, что компания «Катрен» является резидентом Биотехнопарка с 2014 года.
Напомним, ранее «Континент Сибирь» рассказывал, что в марте 2019 года заместитель председателя комитета по аграрной политике Законодательного собрания Новосибирской области Глеб Поповцев избран председателем совета директоров АО «Управляющая компания «Биотехнопарк».