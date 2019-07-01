Сбербанк провел урок финансовой грамотности для слабослышащих в Новосибирске

В уроке финансовой грамотности для слабослышащих от Сбербанка приняли участие 35 человек. Гостям рассказали о том, как безопасно пользоваться банковскими услугами и продуктами.

Как рассказали в пресс-службе Сбербанка, банк провел в Новосибирске урок финансовой грамотности для людей с особенностями здоровья, преимущественно – для слабослышащих. Мероприятие прошло с участием председателя Сибирского банка Татьяны Галкиной.

Банк традиционно проводит подобные мероприятия, чтобы рассказать о том, как безопасно использовать банковские продукты и услуги, пользоваться мобильным банком, интернет-банком, приложением Сбербанк Онлайн, а также о том, как не стать жертвой мошенников.

На уроке присутствовали 35 человек. Получив всю необходимую информацию, каждый имел возможность задать интересующие вопросы. Предварительно слабослышащие посетили «офис будущего» — высокотехнологичное отделение Сбербанка в Новосибирске, оснащенное по самым современным стандартам. В таком офисе у людей с особенностями здоровья есть возможность в режиме онлайн воспользоваться сурдопереводом. Кроме того, существует онлайн-чат со специалистами банка, по которому все вопросы можно задать письменно.

Также, для клиентов с нарушениями зрения сегодня адаптирован Сбербанк Онлайн для смартфонов. Меню и функционал там озвучиваются. Удобной стала навигация на сайте, теперь можно менять контрастность и размер шрифта. Банкоматы оснащены голосовым сопровождением и гнездом для наушников, а их экраны настроены таким образом, чтобы слабовидящие могли читать интерфейс.

Около половины отделений Сбербанка в России адаптированы для людей на колясках. В прошлом году банку в составе рабочей группы под эгидой министерства строительства РФ удалось добиться включения пандуса в перечень элементов благоустройства на законодательном уровне.

Как отметила председатель Сибирского банка Сбербанка Татьяна Галкина, постепенно банк адаптирует офисы, устройства самообслуживания, все удаленные каналы под «доступную среду». В 2016 году был запущен проект «Особенный банк», цель которого — обеспечить равный для всех доступ к экосистеме продуктов и сервисов, задать стандарты инклюзивного обслуживания в России. На сегодня более 8 млн людей с инвалидностью в стране получают пенсию на карту Сбербанка.

По словам лидера инклюзивного движения в Новосибирске Ольги Стволовой, подобные мероприятия действительно очень важны для людей с особенностями здоровья. В силу различных причин такие люди являются финансово безграмотными, и иметь возможность получить информацию, задать вопросы очень ценно. Крайне важно, что на сегодня стали доступными дистанционно банковские сервисы. Не выходя из дома, онлайн можно совершить многие операции.

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