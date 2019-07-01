Андрей Травников: « В ближайшие три года предстоит построить 17 школ почти на 14 тыс мест»

По поручению губернатора Новосибирской области министр образования Сергей Федорчук проинспектировал ход строительства двух детских садов и школы на Плющихинском жилмассиве в Октябрьском районе, которые возводят в рамках нацпроектов.

Как сообщает пресс-служба правительства НСО, губернатор Андрей Травников держит на контроле ход реализации национальных проектов «Образование» и «Демография» на территории Новосибирской области.

По словам главы региона, в рамках реализации этих нацпроектов предстоит создать беспрецедентный объем мест в школах и детских садах. Только в ближайшую трехлетку предстоит построить 17 школ почти на 14 тыс мест, в том числе уже в этом году – 6 новых образовательных учреждения на 4 тыс мест. В следующие три года количество возводимых школ будет вдвое больше.

В ближайшие 6 лет также предстоит построить 52 детских сада, причем основной объем необходимо ввести в строй в первые три года – это 44 объекта. «На фоне таких масштабных задач важно сразу же строго соблюдать сроки и качество строительства. Сегодня все работы ведутся в соответствии с графиком и с надлежащим качеством», – отметил Андрей Травников.

Кроме того, важно привести в нормативное состояние и существующие школьные здания. Эта задача обсуждалась главами регионов на недавнем заседании госсовета по направлению «Образование и наука». Так, по инициативе вице-премьера РФ Татьяны Голиковой в нацпроект «Образование» включено дополнительное мероприятие – капитальный ремонт действующих школ. Принято решение о начале финансирования, общая сумма – 14 млрд рублей.

Учитывая большой объём вводимых новых объектов дошкольного и школьного образования, губернатор подчеркнул, что это потребует привлечения тысяч новых педагогических кадров. Данная задача возложена на министерство образования и муниципалитеты региона.

Отметим, школу №216 по ул. Виталия Потылицына, 9 возводит подрядчик «Сибремонтсервис». Учреждение должно быть введено к 1 сентября 2019 года. Здание рассчитано на 1 100 мест. Объект практически завершен, сейчас ведется благоустройство территории. Общая стоимость школы с оборудованием составила чуть больше 1 млрд рублей.

Детский сад по ул. Высоцкого также строит «Сибремонтсервис». Срок ввода – 2019 год, вместимость – 165 мест. Сметная стоимость – 180,5 млн рублей. Ещё одно дошкольное учреждение, возводимое на Плющихинском жилмассиве, планируется ввести в эксплуатацию в 2020.

Всего в рамках реализации нацпроекта «Образование» в период с 2019 по 2024 годы в Новосибирской области планируется построить 48 школ проектной мощностью почти 28 тыс мест.

Кроме этого, будет продолжено строительство и реконструкция 11 школ общей проектной мощностью 8846 мест со вводом их в эксплуатацию в последующие годы. На эти цели на 2019 год предусмотрено финансирование в объеме – 4,5 млрд рублей. Большая часть денег, 3,2 млрд, будет выделена из областного бюджета, оставшаяся – из федерального.

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