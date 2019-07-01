В рамках создания НОЦ «Кузбасс» ученые представили проект по цифровизации водных объектов

В Кузбасском технопарке состоялось заседание координационного совета по цифровому развитию и использованию информационных технологий в рамках реализации нацпроекта «Цифровая экономика».

Как сообщает пресс-служба администрации Кемеровской области, на заседании координационного совета были представлены программы по цифровизации промышленности, жилищно-коммунального хозяйства, телекоммуникационной сферы, кадастра, безопасности общественного порядка, науки и экологии.

В рамках создания НОЦ «Кузбасс» ученые Кемеровской области представили проект по цифровизации водных объектов «Цифровой Обь-Иртышский бассейн». Для реализации проекта уже подписано трехстороннее соглашение о сотрудничестве в научно-технической, инновационной и учебно-образовательной сферах между правительством региона, Санкт-Петербургским политехническим университетом Петра Великого и институтом водных проблем РАН. Проект предполагает создание первого в мире цифрового двойника речного бассейна для построения системной работы по оздоровлению Обь-Иртышского бассейна и его притоков – Томи, Миасса, Иртыша и Туры.

Накануне проект был представлен на Всероссийском водном конгрессе и поддержан сразу несколькими регионами Обь-Иртышского бассейна.

Как отметил губернатор Кемеровской области Сергей Цивилев, в перспективе в проекте по цифровизации Обь-Иртышского бассейна примут участие 14 приобских регионов, а Кузбасс станет регионом-координатором этой межрегиональной инициативы. Цифровизация рек позволит оперативно контролировать изменение основных параметров качества воды и поможет определить пути решения экологических проблем на водных объектах.

По словам главы региона, воды в реках Сибири год от года становится меньше. Необходимо следить за водным балансом и рационально расходовать водные ресурсы, чтобы развивать промышленность, машиностроение, сельское хозяйство.

Мероприятия в рамках реализации проекта «Цифровой Обь-Иртышский бассейн» начнутся уже в 2019 году с создания межрегиональной сети экологических полигонов.

Напомним, ранее «Континент Сибирь» рассказывал, что в 2019 году без проведения конкурсного отбора определяются научно-образовательные центры мирового уровня, созданные в Пермском крае, Белгородской, Кемеровской, Нижегородской и Тюменской областях. Проекты, предоставленные указанными регионами, будут рассмотрены советом научно-образовательных центров мирового уровня не позднее 1 июня 2020 года.

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