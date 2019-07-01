Власти Новосибирской области вновь не нашли подрядчика для подготовки территории под строительство четвертого моста через Обь

Аукцион по поиску подрядчика для подготовки территории к возведению моста через Обь в створе ул. Ипподромской в Новосибирске признан не состоявшимся, т.к. не было подано ни одной заявки.

Согласно информации, размещенной на официальном сайте госзакупок, заказчиком выполнения комплекса работ по подготовке строительства четвертого моста через Обь в Новосибирске выступало государственное казенное учреждение Новосибирской области «Управление контрактной системы». В контракт также входили мероприятия по охране окружающей среды и шумозащитное остекление.

Однако, аукцион признан несостоявшимся. На него не было подано ни одной заявки. Начальная цена контракта составила 253,3 млн рублей.

Напомним, власти Новосибирской области в начале мая 2019 года уже объявляли конкурс на выполнение комплекса строительно-монтажных работ по подготовке строительства четвертого моста через Обь в Новосибирске. Победитель аукциона должен был приступить к работам на следующий день после заключения контракта. Срок окончания выполнения работ стоял 20 ноября 2019 года.

Начальная цена контракта на тот момент составляла 306,2 млн рублей. Источник финансирования — средства областного бюджета.

Однако, в конце мая 2019 года стало известно, что ни одна компания не подал заявку на конкурс. В связи с этим, электронный аукцион был также признан не состоявшимся.

Стоимость проекта четвертого моста, который будет строиться на условиях концессии, превышает 35 млрд рублей. Ожидается, что 26 млрд на строительные работы выделят из федерального бюджета, около 3,8 млрд на подготовку площадки поступит из казны региона, остальное — средства концессионера. Проезд по мосту планируется сделать платным.

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