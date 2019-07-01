В пяти районах Новосибирской области введен режим чрезвычайной ситуации (ЧС) из-за ежедневных проливных дождей. Не исключено, что число районов, где будет объявлен режим ЧС возрастет. Об этом 1 июля сообщил министр сельского хозяйства Новосибирской области Евгений Лещенко на оперативном совещании в региональном правительстве.

«В Убинском, Венгеровском, Татарском, Чановском и Усть-Таркском районах введен режим ЧС», — рассказал Евгений Лещенко, добавив, что за июнь в указанных районах выпало от 2 до 3,5 среднемноголетних климатических норм осадков, наблюдается переувлажнение почвы.

По словам министра, режим ЧС в ближайшее время может быть введен также в Каргатском, Здвинском, Чулымском и Северном районах.

Отметим, что на оперативном совещании губернатор Новосибирской области Андрей Травников сообщил: руководство региона готово оказать помощь семьям из районов Иркутской области, которые пострадали в результате затопления.

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