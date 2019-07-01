В селе Алтайского края запустили 11 км газопровода стоимостью почти 30 млн рублей

В селе Первомайское Алтайского рая ввели в эксплуатацию 11 километров распределительных сетей газопровода, мощность которых рассчитана на 400 домовладений. Стоимость работ — 29 млн рублей.

Как рассказали в пресс-службе правительства Алтайского края, в селе Первомайское Бийского района запустили 11 км распределительных сетей газопровода. Средства на эти работы в размере 29 млн рублей выделены из бюджетов всех уровней.

По словам заместителя главы администрации Бийского района, начальника управления по газификации Владимира Мальцева, газ в дома от новых сетей провели около 40 жителей села.

Как отметили местные жители, это значительно упростило поддержание в доме тепла. Кроме того, так как допускается установка только сертифицированного газового оборудования специальной организацией и при наличии у абонента технических условий, можно говорить о безопасности и бесперебойности перехода на газовое отопление.

Отметим, что газификация села Первомайского началась с установки двух газовых котельных для социальных учреждений в 2015 — 2016 годах, а с 2017 в рамках федеральной целевой программы «Устойчивое развитие сельских территорий» велось строительство распределительных сетей газопровода.

Также, с конца 2018 в селе началось строительство еще одного распределительного газопровода протяженностью почти пять километров. Стоимость работ превышает 15 млн рублей, средства выделены из бюджета региона. Завершение работ запланировано на осень 2020 года. Как отмечают в министерстве строительства и жилищно-коммунального хозяйства Алтайского края, благодаря этому появится возможность газифицировать 155 домовладений.

«В Алтайском крае сегодня практически в каждом районе ведется строительство либо модульных газовых котельных, либо распределительных сетей, как в Бийском районе. Так, газовые котельные начнут работу в селах Ларичиха и Смоленском, Смоленского района. Распределительные сети проектируются для строящейся в райцентре Алтайского района поликлиники, также они будут установлены в Советском районе, в селах Красный Яр и Шульгинке, и в Смоленском районе — в поселке Кировском и селе Точильном», — рассказал начальник отдела по газификации минстроя края Игорь Хроменков.

Добавим, программа газификации в первую очередь ориентирована на обеспечение газовым отоплением сельских территорий. Ежегодно из бюджета края на данные мероприятия выделяется 300 млн рублей.

Напомним, ранее «Континент Сибирь» рассказывал, что общий объем расходов, направленных на достижение результатов нацпроекта «Малое и среднее предпринимательство и поддержка индивидуальной предпринимательской инициативы» в Алтайском крае, за шесть лет превысит 1,7 млрд рублей.

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