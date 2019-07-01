Ущерб от паводка в Иркутской области может превысить 300 млн рублей

Министерство сельского хозяйства Иркутской области продолжает мониторинг подтопленных территорий. В зоне паводка находятся 43 сельскохозяйственные организации и крестьянские хозяйства Тайшетского, Нижнеудинского, Тулунского, Чунского и Зиминского районов.

По информации пресс-службы правительства Иркутской области, поголовье крупного рогатого скота в сельскохозяйственных организациях и крестьянских хозяйствах Тайшетского, Нижнеудинского, Тулунского, Чунского и Зиминского районов составляет более 5,5 тыс голов. Возможно, погибло 540, подтверждена гибель 45 голов. Поголовье свиней насчитывает 109 голов, подтверждена гибель 56 из них. Из 52 лошадей, возможно, погибли все.

На территории пострадавших районов подтоплены посевы 3655 гектаров зерновых культур, 25 гектаров картофеля, сенокосы — 272 гектара. Также пострадали хранящиеся в складах 767 тонн зерна и 120 рулонов сена.

В ведомстве сообщили, что точные данные по масштабам ущерба сельскому хозяйству в пострадавших от наводнения территориях определят после спада воды.

Ранее «Континент Сибирь» сообщал, что в аэропорту Братска президент РФ Владимир Путин провел совещание, посвященное чрезвычайной ситуации с наводнением в Иркутской области, на котором было отмечено, что предварительный ущерб от паводка сельскому хозяйству составил 300 млн рублей.

Напомним,11 пунктов временного размещения (ПВР) общей вместимостью 4768 человек развернуто в районе затопленных территорий Иркутской области. На месте ЧП работают полномочный представитель президента РФ в Сибирском федеральном округе Сергей Меняйло и министр МЧС РФ Евгений Зиничев.

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