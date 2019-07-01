Основатель «Сибмоста» Альберт Кошкин вышел из банкротства

Арбитражный суд Новосибирской области в минувшую пятницу прекратил дело о банкротстве бывшего совладельца и экс-президента АО «Сибмост» Альберта Кошкина в связи с мировым соглашением, которое заключили должник и его кредиторы.

Сообщение о заключенном мировом соглашении опубликовано на сайте арбитражного суда. Как следует из документа, признать бизнесмена несостоятельным требовали шесть кредиторов: банки «Экспобанк», «Сбербанк», «Финансовая корпорация Открытие», «Банк Акцепт», «Альфа-Банк», а также частное лицо. Общая сумма долга Альберта Кошкина с учетом пеней составляла более 3 млрд рублей.

В соответствии с условиями мирового соглашения, коммерсанту была предоставлена рассрочка в погашении долга. Альберт Кошкин обязался погасить 65% задолженности перед каждым из конкурсных кредиторов. Остальные 35% долга бизнесмену простили «в целях восстановления платежеспособности должника». Отвечать перед кредиторами в качестве солидарных должников будут вступившие в дело о банкротстве Кошкина АО «Сибмост» и московское ОАО «Хотьковский автомост». Уточняется, что оба предприятия «не являются заинтересованным лицом по отношению к должнику».

Напомним, «Экспобанк» потребовал признать банкротами совладельцев компании «Сибмост» Владислава Кошкина и Альберта Кошкина в июле 2017 года. Председателем совета директоров ООО «Экспобанк» является известный новосибирский банкир Игорь Ким, ранее являвшийся акционером «МДМ-Банка» и банка «Восточный экспресс». Ранее сообщалось, что долг «Сибмоста» перед «Экспобанком» составляет примерно 175 млн руб.

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