На пересечении Красного проспекта и улицы Достоевского в Новосибирске закрылась кофейня Pitchman.

Напомним, что кофейня была открыта в июле 2018 года профессиональным поваром Ринатом Нурбердыевым, который до этого имел опыт работы в сфере Horeca в Новосибирске. В заведении делали упор на гавайскую кухню. Отличительной чертой интерьера Pitchman являлся диван, покрытый слоем искусственного газона. Заведение было рассчитано на 20 посадочных мест, средний чек, по данным 2ГИС, составлял 230 рублей.

В официальном аккаунте заведения в Instagram говорится о том, что заведение закрыто на ремонтные работы. Однако на здании, где размещалось заведение, висит объявление об аренде.

Участники кофейного рынка Новосибирска не удивлены закрытием Pitchman, отмечая, что оно располагалось в месте с низким трафиком. Напомним, что чуть выше по проспекту, ближе к станции метро находятся Travelers Coffee, Coffee Collective и “Кофемолка». «До кофейни, куда люди пойдут специально, в Pitchman не дотягивали. Изначально там были интересные блюда, но потом они их убрали и сделали акцент на кофе, что можно считать ошибкой», — делится мнением один из участников новосибирского кофейного рынка на условиях анонимности.

Оставляйте заявки на вступление в нашу Whatsapp-группу кофейного бизнеса Сибири, чтобы первыми узнавать о ключевых событиях в этой сфере в регионе.

ВКонтакте Редакция «КС» открыта для ваших новостей. Присылайте свои сообщения в любое время на почту news@sibpress.ru или через наши группы в Facebook

Подписывайтесь на канал «Континент Сибирь» в Telegram , чтобы первыми узнавать о ключевых событиях в деловых и властных кругах региона.