Сеть Coffee Collective, включающая в себя 3 кофейни в Новосибирске, 1 июля открыла брю бар, который расположился в бизнес центре «Ланта» на Октябрьской магистрали. В компании видят перспективы в таком формате и готовы запустить еще 3-4 брю бара в Новосибирске.

Как поясняют в Coffee Collective, брю бар — модный формат для продвинутых рынков кофе с высокой культурой понимания продукта и напитка, предполагаещий работу без кухни и ориентирован на главный продукт — спешиалти кофе.

Первый полноформатный брю бар в Coffee Collective открыли в бизнес центре «Ланта» на Октябрьской магистрали. Его площадь составила 26 кв м. В брю баре предусмотрено 8 посадочных мест. В компании хотели, чтобы заведение было совсем не похоже на привычные российским посетителям бизнес центров кофейные точки, а напоминало, скорее стильную кофейню где-нибудь в Скандинавии или Америке.

Сеть Coffee Collective на сегодня включает в себя 3 кофейни в Новосибирске — на Красном проспекте, улице Ленина и Академгородке. Coffee Collective также выступила инициатором создания в Новосибирске Университета кофе, в котором можно будет получить профильное и дополнительное профильное образование, в случае успешной аттестации диплом государственного образца с профессией бариста. Этот проект реализован при поддержке министерства промышленности, торговли и развития предпринимательства (Минпромторгом) Новосибирской области, Сибирской федерации рестораторов и отельеров (ФРИО) в партнёрстве с Сибирским университетом потребительской кооперации (СибУПК). Основателем Coffee Collective является Алексей Нагибин, который до запуска проекта работал директором по развитию сети Travelers Coffee.

Ассортимент напитков был сокращен до самых популярных и быстрых в приготовлении. Ценовая политика аналогична всем действующим кофейням сети. Специально для рассматриваемого формата Coffee Collective разработал сэндвичи на солодовом хлебе собственного производства и каши, которые удобно брать с собой.

Вместе с брю баром Coffee Collective запускает собственную доставку, для которой из меню выбраны позиции транспортировка которых возможна с сохранением качества. Доставка пока будет работать в пилотном режиме для сотрудников «Ланта Центра».

Соучредитель Coffee Collective Алексей Нагибин считает, что Новосибирск готов к рассматриваемому формату, так как есть явный запрос на качественную еду и конечно, спешиалти кофе. «Мне нравится рыночная тенденция в области качества потребляемой еды — люди стали разборчивее в выборе напитков и еды, что безусловно хорошо для нашего формата, так как именно на удовлетворение культуры гедонизма и здорового питания ориентирован наш проект. Надеемся люди позитивно воспримут новый формат брю бара и он получит свое дальнейшее развитие», — отмечает Алексей Нагибин. По его словам, Coffee Collective готов открыть еще 3-4 брю бара и 2 полноформатных кофейни с кухней в Новосибирске.

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