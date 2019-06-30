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В районе затопленных территорий Иркутской области развернуто 11 пунктов временного размещения
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В Москве презентовали концепцию проведения в Новосибирске форума «Технопром-2019»
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Сергей Меняйло: «Подойти к вопросам организации и проведения в регионах Сибири выборов необходимо серьезно и ответственно»
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В Институте истории СО РАН подтвердили правомерность лишения ученой степени московского историка
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Сказочный терем с лежанкой на печи продают за 6,7 млн рублей под Новосибирском
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Администрация Новосибирска объявила конкурс на строительство продолжения дороги по улице Титова
Внештатный корреспондент «Континента Сибирь»
Управляющий партнер консалтинговой группы «Управленческая практика»
Политолог
Заместитель директора ГПНТБ СО РАН
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